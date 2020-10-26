SÜPER LİG

Son dakikaları nefes kesen maçta Beşiktaş 3 puanı cebine koydu

Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Denizlispor'un konuğu oldu. Siyah beyazlılar mücadeleyi 3-2 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Atiba, Aboubakar ve Larin attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinci.

Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinci.

Süper Lig’de geçen haftayı bay geçen Beşiktaş, Yukatel Denizlispor deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı.

Karşılaşmadan dakikalar;

Karşılaşmaya hızlı başlayan siyah-beyazlılar 13’üncü dakikada Atiba ile öne geçti, 39’da Aboubakar penaltı golüyle Beşiktaş’ı rahatlattı: 0-2.

İkinci yarıya da etkili giriş yapan Beşiktaş, 48’inci dakikada Larin ile golleri üçledi.

Josef de Sousa ise 67’de kırmızı kart gördü, Beşiktaş 10 kişi kaldı.

Konuk takımın eksik kalmasıyla hareketlenen Denizlispor, 76’de Mesanovic ile farkı 2’ye indirdi.

90+4’te ise Sacko ev sahibini umutlandırdı ancak kalan sürede kalesini savunan Beşiktaş sahadan galip ayrıldı.

Beşiktaş 7 puana yükselirken, Denizlispor 5 puanda kaldı.


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