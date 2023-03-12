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Spor

Son şampiyon Warriors lider Bucks'ı uzatmada yendi

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Golden State Warriors, Milwaukee Bucks'ı uzatma sonunda 125-116 mağlup etti. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

14:21 . 12/03/2023 Pazar
AA
Stephen Curry, bir kez NBA Final serisinin en değerli oyuncusu seçilirken, 2 kez de sezonun en değerli oyuncusu seçilmiştir.

Stephen Curry, bir kez NBA Final serisinin en değerli oyuncusu seçilirken, 2 kez de sezonun en değerli oyuncusu seçilmiştir.

NBA'e 10 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren son şampiyon Warriors ile ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Bucks arasındaki maç, büyük çekişmeye sahip oldu.


Ev sahibi Warriors, normal süresi 111-111 biten mücadeleyi, 22'si son çeyrek ve uzatmada olmak üzere 36 sayı atan Stephen Curry sayesinde kazandı. Donte DiVincenzo 20 sayı, 10 ribaunt, Klay Thompson da 22 sayılık katkıda bulundu. Giannis Antetokounmpo'dan yoksun sahaya çıkan Bucks'ta Jrue Holiday 18 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Brook Lopez 19 sayı, 7 ribaunt, 5 blok ve Khris Middleton 19 sayı, 5 asist, 4 top çalmayla oynadı.


Ömer bu sezon ilk kez parkeye çıktı

Sol ayak bileğindeki sakatlık yüzünden uzun süre sahalardan uzak kalan Ömer Faruk Yurtseven, Miami Heat formasıyla bu sezon ilk defa parkeye adım attı.Ömer, Heat'in uzatma sonucu 126-114 yenildiği Orlando Magic deplasmanında 7 dakika sahada kaldı ve 1 ribaunt aldı. Alperen Şengün ise takımı Houston Rockets'ın sahasında 119-111 kaybettiği Chicago Bulls maçını 10 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmayla tamamladı.


Toplu Sonuçlar;

Los Angeles Clippers-New York Knicks: 106-95

Charlotte Hornets-Utah Jazz: 111-119

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 115-121

Orlando Magic-Miami Heat: 126-114 (uzatmada)

Atlanta Hawks-Boston Celtics: 125-134

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 112-108

Houston Rockets-Chicago Bulls: 111-119

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 96-110

Golden State Warriors-Milwaukee Bucks: 125-116 (uzatmada)

Phoenix Suns-Sacramento Kings: 119-128



#NBA
#Ömer Faruk Yurtseven
#Golden State Warriors
#Alperen Şengün
44 dakika önce
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Son şampiyon Warriors lider Bucks'ı uzatmada yendi
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