Sörloth fırtınası dinmek bilmiyor

Süper Lig’in 16. haftasında konuk olduğu Konyaspor’u 1-0 mağlup eden Trabzonspor’u zirve yarışında Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth taşıyor. Sezon başında İngiltere’nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki yıllığına 750 bin Euro’ya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu, ilk 16 haftanın tamamında forma giyerek bin 421 dakika görev yaparken, bu maçların 10’unda rakip fileleri 1’er kez havalandırmayı başardı. Kaydettiği 10 golle takımının en skoreri olan Sörloth, gol krallığı yarışında 11 golü bulunan Gençlerbirliği’nin golcü oyuncusu Bogdan Stancu’nun ardından takibi sürdüren isimler arasında yer alıyor.

GOL ATTIĞI MAÇLARDA YENİLMEDİ

Süper Lig’in geride kalan 16 haftasında 29 puan toplayarak 3. sırada kendisine yer bulan Trabzonspor, Norveçli golcüsünün skor ürettiği 10 maçta hiç yenilmedi. Bordo-mavili ekip, Sörloth’un gol attığı müsabakalarda 6 galibiyet ve 4 beraberlik alıp, bu sezon topladığı 29 puanın 22’sini elde etti. Sörloth’un skora katkı yaptığı maçlarda Trabzonspor, Beşiktaş ve Gaziantep’i 4-1, Çaykur Rizespor’u 2-1, Ankaragücü’nü 3-0, Antalyaspor’u 3-1, Konyaspor’u 1-0 yenip, Kasımpaşa ve Galatasaray’la 1-1, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir’le de 2-2 berabere kaldı.

EN ÇOK AÇILIŞ GOLÜ ATAN OYUNCU

Sörloth, Trabzonspor’da 10 golünün 5’ini karşılaşmanın açılış golü olarak da kaydetti. Bordo-mavili futbolcu, Kasımpaşa (1-1), Ankaragücü (3-0), Galatasaray (1-1), Antalyaspor (3-1) ve Konyaspor (1-0) maçlarının ilk golü atan isim oldu. Alexander Sörloth, bordo-mavili takımda çıktığı 25 resmi maçta toplam 13 gol atma başarısı gösterdi. Ligde 16 maçta 10 gol bulan Sörloth, UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı 8 maçta 2, Ziraat Türkiye Kupası’nda forma giydiği 1 müsabakada da 1 gol ile takımının skor yükünü çekti.

Deplasmanda gol serisi sürüyor

Ligde en son deplasmanda 9 Kasım 2018 tarihinde Yeni Malatyaspor’a 5-0 yenilen Trabzonspor, bu tarihten sonra ligde çıktığı 19 deplasman mücadelesinin tamamında da gol atmayı başardı. Bordo-mavililer bu alanda ligde devam eden en uzun serinin sahibi oldu.

Nwakaeme durmuyor

Trabzonspor’un gol yollarında takıma önemli katkı sağlayan Anthony Nwakaeme, Süper Lig’in son iki sezonunda bordo-mavililerin attığı 93 golün yüzde 30’una da doğrudan katkıda bulundu. Nwakaeme, Süper Lig’de 43 maçta toplamda 14 gol atıp 14 de asist yaptı.