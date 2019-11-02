Sosyal medyayı karıştıran görüntü: Bu pozisyonda VAR'a gitmedi

Trabzonspor'un sahasında Göztepe'yi konuk ettiği mücadelede hakem Fırat Aydınus'un çalmadığı bir pozisyon tartışma yarattı.
Karşılaşma 1-0 Göztepe'nin üstünlüğüyle devam ederken 58. dakikada flaş bir olay yaşandı. Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, çalımlarla ceza sahası içerisine girdi. Göztepeli oyuncunun müdahalesiyle yerde kalan oyuncu penaltı bekledi. Hakem Fırat Aydınus ise oyunu devam ettirdi.
- VAR vermedi
- Pozisyonun devamında top taça çıktı ve VAR uygulaması devreye girdi. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi Koray Gençerler'de Fırat Aydınus'un kararına uydu ve bordo-mavili ekibin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı verdi. Pozisyon sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Ceza sahasına giren Sörloth, ayağına aldığı darbeyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus, bu pozisyonu VAR'da izlemeye gerek duymadı ve oyunu devam ettirdi. pic.twitter.com/wcCyycmCPY
Ceza sahasına giren Sörloth, ayağına aldığı darbeyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus, bu pozisyonu VAR'da izlemeye gerek duymadı ve oyunu devam ettirdi. pic.twitter.com/wcCyycmCPY— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 2, 2019
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