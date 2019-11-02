SÜPER LİG

Sosyal medyayı karıştıran görüntü: Bu pozisyonda VAR'a gitmedi

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadelenin 58. dakikasında hakem Fırat Aydınus'un, bordo-mavili ekibin penaltı beklediği bir pozisyonda VAR'a gitmemesi tepkilere neden oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.

Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.

Trabzonspor'un sahasında Göztepe'yi konuk ettiği mücadelede hakem Fırat Aydınus'un çalmadığı bir pozisyon tartışma yarattı.

Karşılaşma 1-0 Göztepe'nin üstünlüğüyle devam ederken 58. dakikada flaş bir olay yaşandı. Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, çalımlarla ceza sahası içerisine girdi. Göztepeli oyuncunun müdahalesiyle yerde kalan oyuncu penaltı bekledi. Hakem Fırat Aydınus ise oyunu devam ettirdi.

  • VAR vermedi
  • Pozisyonun devamında top taça çıktı ve VAR uygulaması devreye girdi. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi Koray Gençerler'de Fırat Aydınus'un kararına uydu ve bordo-mavili ekibin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı verdi. Pozisyon sosyal medyada tepkilere neden oldu.


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