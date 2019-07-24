Sparta Prag mercek altında

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı Çekya takımı Sparta Prag, bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman tarafından mercek altına alındı.

Çekya liginin başlaması nedeniyle oynadığı karşılaşmaların görüntülerini analiz eden Karaman, dün yapılan antrenmanlar snrasında edindiği bilgileri futbolcularıyla da paylaştı. Karaman’ın yardımcısı Hüseyin Çimşir’in de Sparta Prag’ın 29 Temmuz’da oynayacağı lig maçını statta izleyerek rakip hakkında detaylı bir rapor hazırlayacağı belirtildi. Trabzonspor’da forma giyen FilipNovak da Sparta Prag hakkında bildiği tüm bilgileri teknik direktör Ünal Karaman ve yardımcılarıyla paylaştı.

Trabzonspor’un Sparta Prag maçı nedeniyle gündeme gelen kampın uzatılması da Karaman tarafından kabul görmedi. 29 Temmuz’da kampta oynayacağı son hazırlık maçının ardından Trabzon’a dönecek olan bordo-mavililer, 2 gün yapacağı izinin ardından hazırlıklarına Trabzon’da yeniden başlayacak. Trabzonspor, 6 Ağustos’ta Prag’a gidecek.

AJMAN MAÇI İPTAL OLDU ÇİFT ANTRENMAN YAPTILAR

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya’da sürdüren Trabzonspor’un çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken, bordo-mavili takım, kampın 4. gününü iki antrenmanla geçirdi.

Dün sabah kamp yapılan otelin sahasında taktik ağırlıklı bir çalışma programı uygulayan Trabzonspor’da tüm oyuncular antrenmana katıldı. Dün akşam ise Birleşik Arap Emirlikleri takımı Ajman ile oynanması planlanan hazırlık maçı iptal edilince bordo-mavili takım, kamp yaptığı otelin sahasında basına kapalı bir çalışma gerçekleştirdi.