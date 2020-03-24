Spor camiası birlik oldu

Türkiye’de, başta futbol, basketbol, voleybol, hentbol olmak üzere 62 spor federasyonu aldığı birçok önlemle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 12 Mart’ta yapılan toplantıda alınan kararlar kapsamında öncelikle spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağı bildirildi. Gelişmeler üzerine 19 Mart Perşembe günü Ankara’da Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı başkanlarıyla bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önlemler kapsamında futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini ilan etti. Bakan Kasapoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı’nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde, hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir” açıklamasını yaptı.

14 KURALA UYULMASI ÇAĞRISI

Spor camiasında sporcular ve kulüp yöneticileri, Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskine karşı belirlenen 14 kurala uyulması çağrısında bulundu. Beşiktaş, Sivasspor ve Antalyasporlu futbolcuların yanı sıra farklı branşlardan birçok sporcu, spor kulübü ve teknik adam, salgına karşı etkili mücadele için başlatılan “Evde kal Türkiye” çağrısına destek oldu. Evde kalan vatandaşlar için sosyal medya üzerinden canlı yayınlar yapan sporcular ve antrenörleri, vatandaşların evde hareketsiz kalmayıp spor yaparak enerji bulmaları için teşvikte bulundu. “Evde bulunduğunuz süre içerisinde, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından tamamen ücretsiz hizmet veren ve profesyonel eğitmenler eşliğinde hazırlanan her yaşa uygun 900’e yakın fiziksel aktivite videolarının yer aldığı, bedensel, görme, işitme engelli egzersiz videoları ve su hatırlatma modülleri ile yenilenen ‘HisApp’ uygulaması ile evlerinizde hareketsiz kalmayın” duyurusu yapıldı. Koronavirüs, bütün spor unsurlarının tedbirini artırdı.

FEDERASYONLARIN ÖNLEMLERİ

Federasyonların, hizmet binaları, spor salonları, statlar virüse karşı dezenfekte edildi. Sporcular ve çalışanlar Sağlık Bakanlığının ilan ettiği 14 kurala uymaları konusunda uyarıldı. Önlemler kapsamında, spor merkezlerine dezenfektanlar yerleştirildi, maskeler dağıtıldı. Güreş, halter, judo, atletizm, cimnastik başta olmak üzere 62 spor branşında yurt içi ve yurt dışı organizasyonlar durduruldu. Yurt dışında kampta bulunan milli sporcular Türkiye’ye getirildi ve 14 gün gözetim altında tutularak virüsle ilgili bütün testlerden geçirildi. Birçok spor branşının 2020 Tokyo Olimpiyatları’na kota veren son Avrupa ve dünya organizasyonları iptal edildi, yahut ertelendi. Bu kapsamda, Türkiye’nin ilk kez 31 Mart-7 Nisan tarihlerinde Antalya’da ev sahipliği yapması planlanan 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları 19-26 Ekim tarihlerine alındı. Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyatları için şu ana kadar atıcılıkta 4, atletizmde 12, bisiklette 2, boksta 1, cimnastikte 4, güreşte 4, tekvandoda 4, yelkende 5, yüzmede 5, karatede 5 kota ve voleybolda 12 olmak üzere toplam 11 branşta 58 sporcuyla kota kazandı.

TFF lisans süresini uzattı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda değişiklik yaptığını açıkladı. Federasyonun resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “TFF Yönetim Kurulunun 20.03.2020 tarihli toplantısında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatına Geçici Madde 5 eklenerek Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig kulüplerinin 2020-2021 futbol sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisans başvuru süreleri 2020 yılı Nisan ayının son iş günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.”