SÜPER LİG

Spor müsabakaları nisan sonuna kadar seyircisiz yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs önlemleriyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Kalın, alınan kararlar kapsamında spor müsabakalarının Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hafta sonu oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircisiz oynanacak.

Hafta sonu oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircisiz oynanacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs önlemleriyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Kalın, alınan kararlar kapsamında spor müsabakalarının Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Bu kararla birlikte Süper Lig'de bu hafta oynanacak tüm maçlar seyircisiz oynanacak.

Nisan sonuna kadar Türkiye'de seyircisiz oynanacak dikkat çekici maçlar;

  • Trabzonspor-Başakşehir
  • Galatasaray-Beşiktaş
  • Başakşehir-Alanyaspor
  • Göztepe-Trabzonspor
  • Alanyaspor-Trabzonspor
  • Başakşehir-Galatasaray
  • Galatasaray-Trabzonspor
  • Alanyaspor-Galatasaray
  • Fenerbahçe-Trabzonspor (kupa)

'Spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildi'
Tvnet

'Spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildi'

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı sona erdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. Kalın, 'Spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması karar verildi' dedi.


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