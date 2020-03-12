Spor müsabakaları nisan sonuna kadar seyircisiz yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs önlemleriyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Kalın, alınan kararlar kapsamında spor müsabakalarının Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Bu kararla birlikte Süper Lig'de bu hafta oynanacak tüm maçlar seyircisiz oynanacak.

Nisan sonuna kadar Türkiye'de seyircisiz oynanacak dikkat çekici maçlar;

Trabzonspor-Başakşehir

Galatasaray-Beşiktaş

Başakşehir-Alanyaspor

Göztepe-Trabzonspor

Alanyaspor-Trabzonspor

Başakşehir-Galatasaray

Galatasaray-Trabzonspor

Alanyaspor-Galatasaray

Fenerbahçe-Trabzonspor (kupa)

00:36 dk 12 Mart 2020 Tvnet 'Spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildi' Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı sona erdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. Kalın, 'Spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması karar verildi' dedi.



