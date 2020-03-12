Spor müsabakaları nisan sonuna kadar seyircisiz yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs önlemleriyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.
Kalın, alınan kararlar kapsamında spor müsabakalarının Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı.
Bu kararla birlikte Süper Lig'de bu hafta oynanacak tüm maçlar seyircisiz oynanacak.
Nisan sonuna kadar Türkiye'de seyircisiz oynanacak dikkat çekici maçlar;
- Trabzonspor-Başakşehir
- Galatasaray-Beşiktaş
- Başakşehir-Alanyaspor
- Göztepe-Trabzonspor
- Alanyaspor-Trabzonspor
- Başakşehir-Galatasaray
- Galatasaray-Trabzonspor
- Alanyaspor-Galatasaray
- Fenerbahçe-Trabzonspor (kupa)
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