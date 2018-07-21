AVRUPA LİGLERİ

Sporting Lizbon Bas Dost'u takımda tuttu

Portekiz ekibi Sporting Lizbon, Hollandalı futbolcu Bas Dost’un sözleşmesini 1 yıl uzattı. Dost ile Tükiye’den Fenerbahçe ve Beşiktaş ilgileniyordu.

Haber Merkezi IHA
Sporting Lizbon Kulübü, Bas Dost'u 1 yıl daha takımda tuttuğunu açıkladı.

Sporting Lizbon Kulübü, Bas Dost'u 1 yıl daha takımda tuttuğunu açıkladı.

Fotoğraf: IHA

İsmi Türkiye’deki takımlarla da anılan Hollandalı golcü Bas Dost’un kaderi belli oldu. 29 yaşındaki futbolcu, Sporting Lizbon’da kaldı.

Portekiz ekibi resmi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Bas Dost’un takımda kalacağını açıkladı. Hollandalı golcünün sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

Bas Dost’un ismi Süper Lig’de özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu.
  • Geçtiğimiz sezon Sporting forması ile toplam 49 resmi müsabakaya çıkan yıldız futbolcu, 34 kez rakip fileleri havalandırırken, 4 de asist yaptı. Başarılı golcü, Portekiz temsilcisine 2016 yılında Bundesliga ekibi Wolfsburg’dan 10 milyon Euro’ya transfer olmuştu.

Van Beek ve Bas Dost transferlerinden sonuç çıkmadı
Van Beek ve Bas Dost transferlerinden sonuç çıkmadı

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Sven van Beek ve Bast Dost ile yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Sarı lacivertli yönetim iki oyuncunun transferinden de vazgeçmek zorunda kaldı.Hollanda basınında çıkan haberlere göre sarı-lacivertliler van Beek transferi için 5.5 milyon Euro teklifte bulundu ancak bu teklif Feyenoord yönetimi tarafından reddedildi. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un kesinlikle takımda kalmasını istediği 23 yaşındaki futbolcu savunmanın ortasında görev yapıyor.Öte yandan sarı lacivertlilerin bir diğer istediği oyuncu Bast Dost kulübünde kaldı. Sporting Lizbon'dan ayrılmaya hazırlanan golcü futbolcu, Portekiz ekibiyle yeni sözleşme imzalayacak.Portekiz basını, Hollandalı yıldızın yeni sözleşmesinde serbest kalma bedelini 60 milyon euro olarak belirledi.Fenerbahçe&#39;nin transfer etmek istediği Bas Dost, Sporting Lizbon ile sözleşmesini yenileme kararı aldı. [🔗Record] pic.twitter.com/no70Ze8xjX&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 19 Temmuz 2018

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