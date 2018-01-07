NBA

Stephen Curry durdurulamıyor

NBA lideri Golden State Warriors'ta forma giyen Curry, Los Angeles Clippers'a karşı üç periyotta 45 sayı attı.

Haber Merkezi AA
Stephen Curry sakatlıktan döndükten sonra şu ana kadar 109 dakika sahada kaldı, bu süre zarfında 116 sayı attı ve 24 üçlük attı.

Stephen Curry sakatlıktan döndükten sonra şu ana kadar 109 dakika sahada kaldı, bu süre zarfında 116 sayı attı ve 24 üçlük attı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers'ı 121-105 yenen Golden State Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, üç çeyrekte 45 sayı kaydetti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip ekibi Golden State Warriors, Los Angeles Clippers deplasmanından 121-105 galip ayrıldı.

İlk çeyreğin bitimine 2,5 dakika kala başına darbe alan Clippers'ın all-star forveti Blake Griffin, kısa bir süre oynadıktan sonra bir daha oyuna dönmedi.

Art arda 4. karşılaşmasını kazanan Warriors'ın all-star oyuncusu Stephen Curry, son periyotta oynamamasına rağmen 45 sayı, 6 ribaunt ve 3 top çalma üretti.


Cavaliers'ı James taşıdı

  • Cleveland Cavaliers, deplasmanda oynadığı Orlando Magic maçını, LeBron James'in 33 sayı, 10 ribaunt, 9 asist, 6 top çalmalık performansı sayesinde 131-127 kazandı. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 13 dakikada 6 sayı ve 3 ribaunt üretti.

Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.