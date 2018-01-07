Stephen Curry durdurulamıyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers'ı 121-105 yenen Golden State Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, üç çeyrekte 45 sayı kaydetti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip ekibi Golden State Warriors, Los Angeles Clippers deplasmanından 121-105 galip ayrıldı.

İlk çeyreğin bitimine 2,5 dakika kala başına darbe alan Clippers'ın all-star forveti Blake Griffin, kısa bir süre oynadıktan sonra bir daha oyuna dönmedi.

Art arda 4. karşılaşmasını kazanan Warriors'ın all-star oyuncusu Stephen Curry, son periyotta oynamamasına rağmen 45 sayı, 6 ribaunt ve 3 top çalma üretti.

Stephen Curry​'nin attığı 8 üçlüğün tamamı! #DubNation pic.twitter.com/5x2KO412YX — NBA Türkiye (@NBATurkiye) 7 Ocak 2018



Cavaliers'ı James taşıdı

Cleveland Cavaliers, deplasmanda oynadığı Orlando Magic maçını, LeBron James'in 33 sayı, 10 ribaunt, 9 asist, 6 top çalmalık performansı sayesinde 131-127 kazandı. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 13 dakikada 6 sayı ve 3 ribaunt üretti.