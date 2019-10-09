Steven Nzonzi’ye Torino kancası
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Steven Nzonzi’ye Torino kancası

Sezon başında Roma’dan Galatasaray’a kiralık olarak gelen Fransız oyuncu Steven Nzonzi’ye, Seri A ekibi Torino talip oldu.

Haber Merkezi Diğer
Galatasaraylı oyuncu Steven Nzonzi'yi İtalya'dan talip var.

Galatasaraylı oyuncu Steven Nzonzi'yi İtalya'dan talip var.

Galatasaray’ın sezon başında Roma’dan kiraladığı Steven Nzonzi için İtalya’dan çarpıcı bir iddia geldi.

Torino merkezli Tuttosport gazetesi, Serie A ekiplerinden Torino’nun Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini yazdı. İtalyan ekibinin Ocak ayında Nzonzi için hamle yapacağı öne sürüldü. Gazete ayrıca 30 yaşındaki futbolcunun Türkiye’de mutlu olmadığını iddia etti.

Steven Nzonzi'nin güncel piyasa değeri 19 milyon euro olarak biliniyor.
Steven Nzonzi'nin güncel piyasa değeri 19 milyon euro olarak biliniyor.

  • Nzonzi’yi Roma’dan bedelsiz olarak bir yıllığına kiralayan Galatasaray, sezon sonunda 500 bin Euro karşılığında oyuncuyu bir yıl daha kiralama hakkını elinde tutuyor.

Galatasaray ayrıca 16 milyon euroluk satın alma opsiyonunun ödenmesi durumunda Fransız futbolcunun bonservisini alma hakkına da sahip. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Galatasaray formasıyla 8 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

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