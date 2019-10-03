Sturridge'ten Abdülkadir Parmak'a şut tavsiyesi

Trabzonspor'un Basel maçında attığı beraberlik golü öncesinde Abdülkadir Parmak ve Daniel Sturridge'in kendi aralarında yaptıkları konuşma ilgi çekti.

Duran top organizasyonunda Abdülkadir Parmak'ın yanına gelerek bir şeyler söyleyen Sturridge sonrasında ceza sahasına girdi. Abdülkadir Parmak'ın orta yapması beklenirken milli futbolcu direkt kaleye bir vuruş gerçekleştirdi ve takımının beraberlik golünü attı.

Maçın spikeri Yalçın Çetin de golden sonra Sturridge'in Abdülkadir Parmak ile yaptığı konuşmaya dikkat çekti. İngiliz yıldızın milli futbolcuya kalecinin duruşunu işaret ettiği ve direkt kaleyi düşünebileceğini söylediği belirtildi.