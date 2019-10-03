Sturridge Abdülkadir Parmak'a ne söyledi?
SÜPER LİG

Sturridge Abdülkadir Parmak'a ne söyledi?

Trabzonsporlu Abdülkadir Parmak, Basel ile oynanan maçta mükemmel bir gole imza attı. Milli futbolcunun durak toptan attığı gol öncesinde Daniel Sturridge ile yaptığı konuşma merak konusu oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdülkadir Parmak, Basel maçında takımı adına muhteşem bir gole imza attı.

Abdülkadir Parmak, Basel maçında takımı adına muhteşem bir gole imza attı.

Trabzonspor'un Basel maçında attığı beraberlik golü öncesinde Abdülkadir Parmak ve Daniel Sturridge'in kendi aralarında yaptıkları konuşma ilgi çekti.

Duran top organizasyonunda Abdülkadir Parmak'ın yanına gelerek bir şeyler söyleyen Sturridge sonrasında ceza sahası yayına gitti. Abdülkadir Parmak'ın orta yapması beklenirken milli futbolcu direkt kaleye bir vuruş gerçekleştirdi ve takımının beraberlik golünü attı.

Maçın spikeri Yalçın Çetin de golden sonra Sturridge'in Abdülkadir Parmak ile yaptığı konuşmaya dikkat çekti.

İngiliz yıldızın milli futbolcuya 'ben kullanayım' teklifinde bulunduğu belirtildi.

Abdülkadir Parmak maç sonunda Sturridge ile arasındaki konuşmayı anlattı;

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Avrupa Ligi maçında bayraklı Ermeni provakasy...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.