Sumudica: Kartal işareti yapmadım

Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, maç sırasında kart görmesiyle ilgili, "Ben bir şey söylediğim zaman çarpıtılıyor, bunun için sürekli cezalandırılıyorum. Oyuncularıma da sürekli bağırıyorum ve onları motive etmek için uğraşıyorum. Eğer ben yedek kulübesinde elleri bağlı uyursam takım da uyur" dedi.

"Beraberlik' diye bağırıyorlardı ben de onlara 'sus' işareti yaptım"

Gaziantep FK'nın simgesinin şahin olduğunu anımsatan Rumen teknik adam, şöyle konuştu:

"Bizim bir sloganımız var, şahinler yüksekten uçar. Ben de maç sırasında bu işareti yaptım. Kimseyle savaş kavga içerisine girmek istemiyorum. Bu konuya açıklık getirmek istiyorum. Maç sırasında arkamdaki taraftarlar 'beraberlik' diye bağırıyordu. Ben de onlara 'sus' işareti yaptım. Ben bir şey söylediğim zaman çarpıtılıyor, bunun için sürekli cezalandırılıyorum. Oyuncularıma da sürekli bağırıyorum ve onları motive etmek için uğraşıyorum. Eğer ben yedek kulübesinde elleri bağlı uyursam takım da uyur."

Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica'dan geceye damga vuran hareket Beşiktaş'ın Gaziantep'e 3-1 yenildiği maçta teknik direktör Sumudica agresif görüntüsüyle tepki çekti. Rumen teknik adam saha kenarındaki müdahaleleri sebebiyle sarı kart görürken maçın son dakikasında atılan golden sonra 'kartal' pozu verdi.Tribünlere dönerek önce sus işareti yapan Sumudica sonrasında alaycı bir tavırla 'kartal' işareti yaptı.Sosyal medyada oldukça tepki çeken bu hareket sonrasında Rumen teknik adam için eleştirel mesajlar paylaşıldı.Sumudica ile ilgili spor medyasında atılan tweetler;Sumudica sen tam bir hokkabazsın.— Gökhan Dinç (@gkhndinc) November 6, 2020 Alp Pehlivan: Artık bu Sumudica’ya birileri dur desin.— Footbalista (@footbalista_) November 6, 2020 Tüm kulüplerin bir olup Sumudica'nın bu saygısızlıklarına ortak tepki koymasının vakti gelmedi mi?— Koray Geçgel (@kry_zaragoza) November 6, 2020 Sumudica her maç olayı var. Kimsen alıyor bu gücü? Bu tölerans neden.— Nihat Kahveci 🇹🇷 (@NihatKahveci8) November 6, 2020

"Sadece Galatasaray'a deplasmanda yenildik"

Ocak ayından beri sahalarında maç kaybetmediklerini, bu seriyi de sürdürmek istediklerini aktaran Sumudica, "Ligde 16 maç oynadık ve sadece Galatasaray'a deplasmanda yenildik. Anadolu takımı için önemli bir istatistik" dedi.

Marius Sumudica, takımın maç sırasındaki istekli görüntüsüyle ilgili bir soruyu, şöyle yanıtladı:

"Sürekli beraber kalıyoruz. Bu yüzden üstümde farklı bir baskı vardı. Bu hafta çok çalıştık ve iyi hazırlandık. Umarım böyle devam ederiz. Geçen sene başarı yakaladık, ligi 8. bitirdik. Bu gerçekten kabul gören bir başarı. Geçen sene 8. olduk bu sene daha yukarıda olacağız diye bir kural yok. Ligdeki 2. senemiz. Biz bu sene de mücadele etmeye devam ediyoruz. Takımı tekrar ilk 10'da görmek isterim. Umarım uzun süre bu ligde kalıcı oluruz."

Beşiktaş'ın galibiyet serisini Gaziantep bozdu: Mirallas 1 yıllık hasretine son verdi Süper Lig'in 8'inci haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Beşiktaş ile karşılaştı. Karşılaşma 3-1 Gaziantep FK’nın üstünlüğü ile sonuçlandı.Karşılaşmadan dakikalar;8. dakikada Oğuzhan’ın yaptığı ortaya Larin kafa ile dokundu, meşin yuvarlak Günay’da kaldı.10. dakikada Gaziantepli Oğuz’un sağ kanattan yaptığı ortayı Beşiktaş savunması son anda uzaklaştırdı.19. dakikada Oğuz’un ceza sahasının hemen önünden çektiği sert şut savunmada iyi yer tutan Montero’dan döndü.24. dakikada Oğuzhan’ın ceza sahası içerisine girer girmez çektiği tehlikeli şutu savunmadan döndü.38. dakikada Larin’in ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şut direkten döndü.45. dakikada Gaziantep FK’da Muhammet’in çektiği şut kaleciden döndü, dönen topu tamamlayan Mirallas ev sahibini öne geçirdi. 1-055’inci dakikada ev sahibi takımın atağında savunma arkasına sızan Muhammed'i durdurmak için kalesini terk eden Ersin, rakibine faul yapınca kırmızı kartla oyun dışında kaldı.61’inci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında uzak direkte vuruşunu yapan Larin'in şutu ağlarla buluştu:1-164’uncu dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Dicko’nun içeriye gönderdiği ortayı kontrol eden Muhammed'in vuruşu ağlara gitti:2-175’inci dakikada iki takımın yedek kulübesi arasında bir gerginlik yaşandı. Sumudica'nın tercümanı ile Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin sarı kart gördü.90+7’nci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Furkan Soyalp’in içeriye gönderdiği ortayı kontrol eder Kenan Özer’in vuruşu ağlara gitti:3-1Müsabaka ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile son buldu.Gaziantep FK, Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti pic.twitter.com/Wb3tLfGm6q— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 6, 2020 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaşlı futbolcuya eleştiri: Büyük takım oyuncusu böyle olmaz



