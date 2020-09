Sumudica oyuncularına isyan etti: Her şeyi mahvettiniz

Süper Lig'de yeni sezona 3-1'lik Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan, ikinci haftada ise Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör Sumudica, idmanda oyuncularına sitemde bulundu.

"50 saniyede 3 milyon lira ve 30 bin lira bonusu kaybettiniz"





Karagümrük karşısında 90+5'te yenilen golde yapılan hataya dikkati çeken Rumen çalıştırıcı, "50 saniyede 3 milyon lira ve 30 bin lira bonusu kaybettiniz. Arkanızdaki insanlar bin 500 liraya çalışıyor, onlar bu bonusu bekliyor. Biz hem 3 milyonluk galibiyet priminden hem de 30 bin liralık kişi başı bonustan olduk. Sizi defalarca duran toplara karşı uyardım. Zaten her şeyi mahvettiniz" ifadelerini kullandı.

This is the best video since internet was created. Sumudica talking to his players after in training. Listen until it finishes. It's priceless. pic.twitter.com/3SmvVd7DDn — Emanuel Roşu (@Emishor) September 24, 2020

Sumudica'dan ilginç çıkış: Muhtemelen kovulacağım Süper Lig'e 3-1'lik Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan Gaziantep Futbol Kulübü'nde Rumen teknik adam Sumudica, dikkati çeken açıklamalarda bulundu. Takımının transfer yapamamasını eleştiren 49 yaşındaki çalıştırıcı, görevinden alınabileceğini ifade etti. Ülkesinden DigiSport'a konuşan Sumudica'nın açıklamaları şöyle;"Transfer için para yok""Takımda sadece 9 yabancım var. Zaman zaman 16-17 oyuncuyla antrenman yapıyorum. Antrenörleri antrenman kadrosuna dahil edip 10'a 10 çalışmak zorunda kaldık. Federasyon ve yayıncı kuruluş, parayı kulüplere aktarmadı. İşler sıkıştı ve transfer için para yok. Bunlar bana söylendi ve bu sıkıntıyı çekmem gerekiyor.""Ben olmasam Maxim gelmezdi""Ayrılma kararı vermek zor. Çünkü buraya yaptığım transferler beni burada tutuyor. Maxim'i burada bırakamam. Ben burada olmasaydım Gaziantep'e gelmezdi. Onun yanı sıra Junior Morais, Kana-Biyik ve bir sürü isim var.""Asla pes etmeyeceğim ama muhtemelen kovulacağım""Kulüpte derinden hissettiğim bazı sorunlar var. Geçen sene sekizinci bitirdim.Türkiye'de isim yaptık, en iyi koçlardan biriydim ama ben de yapamam, sabrım da var, sağlığım da. Asla pes etmeyeceğim ama muhtemelen kovulacağım."Marius Sumudica’dan ayrılık sinyali: Gitmeye hazırımVideo: Kayserispor teknik direktörü sosyal medyayı salladı