Sumudica'dan basın mensuplarına: Nereye gidiyorsunuz, ben konuşacağım

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrası Sumudica'nın düzenleyeceği basın toplantısı öncesinde dikkati çeken bir an yaşandı. Rumen çalıştırıcı, Fatih Terim'in basın toplantısının sonunda salondan ayrılan gazetecilere sitemde bulundu.

Basın mensuplarının salondan ayrılmasına bozulan Sumudica, "Nereye gidiyorsunuz? Ben konuşacağım. Neyse gidin gidin" diye seslendi.

"Biz Real Madrid değiliz, ben de Zidane değilim"

Maius Sumudica'nın maç sonu düzenlediği basın toplatısında öne çıkanlar şöyle;

"Oyunu 1,70 boyundaki iki üç oyuncuyla tamamladık. Muhammet Demir ve Muğdat Çelik sakat. Henüz 20. dakikada Kayode, 'Beni değiştirin' diye kenara işaret ediyor. Maça dörtlü defansla başladım, rakibimiz ise üç stoperle başladı. Ben takımı üç stoperle oynattığım zaman herkes bana karşıydı. İkinci yarıda üçlüye döndük ve daha iyi oynamaya başladık. Bununla beraber fırsatlar da yakaladık. Daha farklı bir maç olabilirdi. Rakibimizin İspanya'da 6-0 kaybetmesi bizim için kötü oldu. Biz Real Madrid değiliz, ben de Zidane değilim. Rakibimizin piyasa değeri ortada, bizimki de ortada. Bizden kat kat daha değerli bir takım vardı karşımızda."

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray deplasmanda Gazaintep FK'yı 2-0 mağlup etti. pic.twitter.com/qN5kUTR8bj — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 9 Kasım 2019







