Sumudica'dan iddialı açıklama: O takımları şampiyon yaparım

Ligin ilk haftasında Galatasaray karşısında kaybeden ve o günden bu yana yenilgi yüzü görmeyen Gaziantep FK'da teknik direktör Sumudica, iddialı açıklamalarda bulundu. Rumen çalıştırıcı, Türkiye'de büyük takım çalıştırması halinde kolaylıkla şampiyonluğa ulaşabileceğini söyledi.

Beyaz TV'ye konuşan Sumudica'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Büyük takımları şampiyon yapardım"

"Türkiye'de büyük takımların başına geçmek kolay değil ama benim elimde Türkiye'deki 4-5 büyük takımdan biri olsaydı, takımımı çok kolay şampiyon yapardım."

"Deplasmanda en iyi oynayan takım Fenerbahçe"





"Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. İyi bir teknik direktörü ve kadroları var. Malatya'da bir kaza yaşadılar. Ligde deplasmanda en iyi oynayan takım şu an onlar ama biz de evimizde çok güçlü bir takımız. Fenerbahçe'yle zor bir maç oynayacağız.

"Galatasaray çok tehlikeli bir takım"

"Şu an ligde çok tehlikeli bir takım var. Tecrübeliler ve her şeyleri var, her şeyi yapmayı biliyorlar, dengeliler. Bu takım Galatasaray. Fatih Terim gibi tecrübeli bir hocaları var. İyi bir yapıya sahipler ve şampiyonluk kültürleri var."

Sumudica: Kartal işareti yapmadım Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, maç sırasında kart görmesiyle ilgili, "Ben bir şey söylediğim zaman çarpıtılıyor, bunun için sürekli cezalandırılıyorum. Oyuncularıma da sürekli bağırıyorum ve onları motive etmek için uğraşıyorum. Eğer ben yedek kulübesinde elleri bağlı uyursam takım da uyur" dedi."Beraberlik' diye bağırıyorlardı ben de onlara 'sus' işareti yaptım"Gaziantep FK'nın simgesinin şahin olduğunu anımsatan Rumen teknik adam, şöyle konuştu:"Bizim bir sloganımız var, şahinler yüksekten uçar. Ben de maç sırasında bu işareti yaptım. Kimseyle savaş kavga içerisine girmek istemiyorum. Bu konuya açıklık getirmek istiyorum. Maç sırasında arkamdaki taraftarlar 'beraberlik' diye bağırıyordu. Ben de onlara 'sus' işareti yaptım. Ben bir şey söylediğim zaman çarpıtılıyor, bunun için sürekli cezalandırılıyorum. Oyuncularıma da sürekli bağırıyorum ve onları motive etmek için uğraşıyorum. Eğer ben yedek kulübesinde elleri bağlı uyursam takım da uyur."Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica'dan geceye damga vuran hareket"Sadece Galatasaray'a deplasmanda yenildik"Ocak ayından beri sahalarında maç kaybetmediklerini, bu seriyi de sürdürmek istediklerini aktaran Sumudica, "Ligde 16 maç oynadık ve sadece Galatasaray'a deplasmanda yenildik. Anadolu takımı için önemli bir istatistik" dedi.Marius Sumudica, takımın maç sırasındaki istekli görüntüsüyle ilgili bir soruyu, şöyle yanıtladı:"Sürekli beraber kalıyoruz. Bu yüzden üstümde farklı bir baskı vardı. Bu hafta çok çalıştık ve iyi hazırlandık. Umarım böyle devam ederiz. Geçen sene başarı yakaladık, ligi 8. bitirdik. Bu gerçekten kabul gören bir başarı. Geçen sene 8. olduk bu sene daha yukarıda olacağız diye bir kural yok. Ligdeki 2. senemiz. Biz bu sene de mücadele etmeye devam ediyoruz. Takımı tekrar ilk 10'da görmek isterim. Umarım uzun süre bu ligde kalıcı oluruz."Beşiktaş'ın galibiyet serisini Gaziantep bozdu: Mirallas 1 yıllık hasretine son verdi

Kana Biyik: Daha önce Marius Sumudica gibi bir hocayla çalışmadım Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur mücadelesinde yarın Kocaelispor'u ağırlayacak olan, ardından da Süper Lig'in 13'üncü haftasında cumartesi günü evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak Gaziantep FK, çalışmalarına devam etti. Kulüp tesislerindeki antrenmanda kırmızı-siyahlı takım ısınma ve çabukluk hareketleri ile kondisyon çalışmaları yaptı. İdmanın son bölümünde ise çift kale maç oynandı. Antrenman öncesinde Gaziantep FK'nın savunmacısı Jean-Armel Kana-Biyik, açıklamalarda bulundu."Futbolda hırs olmazsa sonuç gelmez"Futbolda hırsın önemine dikkat çeken Kana Biyik, "Futbolda hırs önemli. Hırslı olmazsanız sonuç gelmez. Takım olarak iyi gidiyoruz, 10 maçtır yenilmiyoruz. Karşılaştığımız 10 maçta zor rakipler de vardı, zorlu takımlara karşı oynadık, iyi sonuçlar aldık ve bence performansımızı devam ettirmemiz gerekiyor" dedi."Gol attığım maçların önemi ayrı"Türkiye'de 110'a yakın maça çıktığını kaydeden 31 yaşındaki defans oyuncusu, "Türkiye kariyerimde eski takımım Kayserispor'a karşı oynadığım ilk maç zordu benim için. Her bir maç benim için ayrı anlam taşıyor. Ama bir defans oyuncusu olarak, gol attığım maçlar da önemli benim için. Unutamadığım maç geçen sene Beşiktaş'a karşı aldığımız galibiyet çünkü Türkiye kariyerimde ilk defa Beşiktaş'a karşı galibiyet geldim" diye konuştu. "Babam ve amcamın seviyesine çıktım"Futbolcu olan babası Andre Kana-Biyik ve amcası Omam-Biyik seviyesine çıktığını anlatan deneyimli oyuncu, "Türkiye benim için üçüncü memleketim çünkü ben Fransa'da doğdum. Ailem Kamerun'da doğdu. Ben de uzun zamandır Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye benim üçüncü memleketim gibi. Burada olmaktan çok mutluyum. Ailemde babam ve amcam futbolcuydu. Futbola başlama sebeplerim amcam ve babam. Onlara çok saygı duyuyorum ve onlar sayesinde futbolu sevdim, futbola aşık oldum. Ben de yavaş yavaş onların seviyesine çıktığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı."Sumudica gibi bir hocayla hiç çalışmadım"Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu vurgulayan Kana Biyik, şöyle devam etti:"Hocamız Marius Sumidica'yı çok seviyorum. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim; kariyerimde böyle bir hocayla daha önce çalışmadım. Oyuncularıyla çok iyi bir ilişkisi var ve futbolu bilen bir hoca. Takımın nasıl oynaması gerektiğini biliyor. Kendisini gerçekten seviyorum ve çok saygı duyuyorum."En zorlu forvetlerKana Biyik, Türkiye'de kendisini en çok zorlayan forvetlerin Burak Yılmaz, Vedat Muriç, Bafetimbi Gomis, Radamel Falcao ve Adis Jahovic olduğunu açıkladı. Kırmızı-siyahlı stoper, "Bu oyuncular maçlara çıktığımızda gerçekten benim işimi zorlaştırmıştı. Bu oyuncular güçlü ve kuvvetli oyuncular, kaliteli oyuncular" dedi. "Soy ismimin Türkçe anlamını biliyorum"Soy isminin Türkçede benzediği kelimeyi bildiğini söyleyen, Gaziantep mutfağını çok sevdiğini vurgulayan Kana Biyik, sözlerini şöyle tamamladı:"Soy ismimin ne demek olduğunu biliyorum; 'bıyık' anlamına geliyor. Sokakta ya da alışveriş merkezlerinde insanlar beni gördüğünde benim hakkımda konuştuğunu duyuyorum. Yanımdan geçerlerken 'Kana Bıyık' diyorlar. Ben de dönüp selam veriyorum. Güzel bir ilişkimiz var, saygı duyuyorlar bana, ben de onlara saygı duyuyorum. Gaziantep mutfağını gerçekten çok seviyorum, herkes konuşuyor. Ben bazen restoranlarda yiyorum ama Gaziantep mutfağından yemek yediğim zaman; harika ve leziz yemekleri. Taraftarımıza söz veriyorum: bu sene çok güzel bir sezon geçireceğiz. Bana gösterdiğiniz sevgiye ben de aynı karşılıkla sevgiler gönderiyorum ve bizi desteklemeye devam edin."







