SÜPER LİG

Süper Kupa biletleri satışa çıkıyor

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa mücadelesinin biletleri bugün satışa çıkıyor.

Haber Merkezi IHA
Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak TFF Süper Kupa karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.

Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak TFF Süper Kupa karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.

Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45’te Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynanacak TFF Süper Kupa müsabakasının biletleri satışa çıkıyor.

Biletler, bugün saat 11.00’de Passolig resmi sitesinden satışa sunulacak. Akhisarspor taraftarlarına Kapalı ve Kuzey Tribünler, Galatasaray taraftarları için ise Maraton ve Güney Tribünleri tahsis edildi. Müsabakada sadece e-bilet satışı yapılacak olup, kişi başı bilet satın alma limiti 3 adet olarak belirlendi.

  • Akhisarspor tribünleri
  • Kapalı Tribün: 100 TL
  • Kuzey Tribün: 50 TL
  • Galatasaray tribünleri
  • Maraton Tribünü: 100 TL
  • Güney Tribünü: 50 TL

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