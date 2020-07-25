Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun gol kralı Sörloth

Süper Lig'de 34'üncü hafta maçları yarın oynanacak Kasımpaşa - Medipol Başakşehir karşılaşması dışında tamamlanırken, gol ve asist krallığı da belirginleşti.

Trabzonsporlu Alexander Sörloth, 24 golle 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun gol krallığı sıralamasının zirvesinde yer alırken, Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse 22 golle ikinci, Fraport TAV Antalyaspor'dan Adis Jahovic ise 17 golle 3'üncü oldu.

Asist krallığında ise Medipol Başakşehirli Edin Visca 12 asistle zirvede yer aldı. Beşiktaşlı Caner Erkin ve Galatasaraylı Ömer Bayram ise 10'ar asistle zirveyi takip etti.

Trabzonspor kazandı Kayserispor küme düştü Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Mücadeyi bordo-mavili ekip 2-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Novak ve 90+6. dakika Sörloth kaydetti. Kayserispor'un tek golünü ise 86. dakikada penaltıdan Henrique attı.Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 65'e yükseltirken, Kayserispor 32 puanla küme düştü.Süper Lig'de küme düşen takımlar belli olduEddie Newton ilk maçına çıktıSüper Lig'in 34. ve son haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Trabzonspor'da yardımcı antrenör Eddie Newton, ligde son oynadıkları İttifak Holding Konyaspor müsabakasının 11'inde 3 değişiklik yaptı. Bordo-mavili ekipte kulüpten ayrılan teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ardından Eddie Newton takımın başında ilk maçına çıktı.Kayserispor'da 2 değişiklikHes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig'in 33. haftasında 1-0 mağlup oldukları Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı ekipte Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de şans bulan Rienstra ve Aksel Aktaş'ın yerine Zoran Kvrzic ile Diego Angelo forma giydi.İlk 11'lerKayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Djedje, Henrique, Enver Cenk Şahin, KravetsTrabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, SörlothKayserispor-Trabzonspor maçında tartışılan an: Gol çizgisi teknolojisi arandı



