Süper Lig ekibinde büyük şok: Transfer yasağı geldi Antalyaspor'un eski futbolcuları Samir Nasri, Danilo Sousa Campos, Saso Fornezzi ile Gustavo Blanco Leschuk transferinden kaynaklı Shakhtar Donetsk'e olan toplam 4 milyon 500 bin euro borcundan dolayı transfer engeli getirildi.

Haber Merkezi 26 Ocak 2021, 13:18 Son Güncelleme: 26 Ocak 2021, 13:25 DHA