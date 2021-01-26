Süper Lig ekibinde büyük şok: Transfer yasağı geldi

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'a geçmiş dönemde forma giyen futbolcularına yönelik borçlarından dolayı transfer yasağı geldi.
Kırmızı-beyazlı kulüpte forma giyen Samir Nasri, Danilo Sousa Campos, Saso Fornezzi ile Gustavo Blanco Leschuk transferinden kaynaklı Shakhtar Donetsk'e olan toplam 4 milyon 500 bin euro borcun ödenmesinin ardından kırmızı-beyazlı kulüp transfer gerçekleştirebilecek.
- Sezon başında kadro yapılanmasını genç oyunculara yönelik düzenleyen Fraport TAV Antalyaspor ara transfer döneminde takıma yeni futbolcu dahil etmeyi planlamıyor.