Spor Süper Lig ekibinde büyük şok Transfer yasağı geldi
SÜPER LİG

Süper Lig ekibinde büyük şok: Transfer yasağı geldi

Antalyaspor'un eski futbolcuları Samir Nasri, Danilo Sousa Campos, Saso Fornezzi ile Gustavo Blanco Leschuk transferinden kaynaklı Shakhtar Donetsk'e olan toplam 4 milyon 500 bin euro borcundan dolayı transfer engeli getirildi.

Haber Merkezi DHA
Samir Nasri Antalyaspor formasıyla sadece 8 maça çıkmıştı.
Samir Nasri Antalyaspor formasıyla sadece 8 maça çıkmıştı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'a geçmiş dönemde forma giyen futbolcularına yönelik borçlarından dolayı transfer yasağı geldi.

Kırmızı-beyazlı kulüpte forma giyen Samir Nasri, Danilo Sousa Campos, Saso Fornezzi ile Gustavo Blanco Leschuk transferinden kaynaklı Shakhtar Donetsk'e olan toplam 4 milyon 500 bin euro borcun ödenmesinin ardından kırmızı-beyazlı kulüp transfer gerçekleştirebilecek.

  • Sezon başında kadro yapılanmasını genç oyunculara yönelik düzenleyen Fraport TAV Antalyaspor ara transfer döneminde takıma yeni futbolcu dahil etmeyi planlamıyor.

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