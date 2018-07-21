Süper Lig ekibinden Olcan Adın'a teklif

Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor ile sözleşmesi biten Olcan Adın'a sürpriz bir teklif geldi.

Bursa yerel basınından Süha Gürsoy'un haberine göre yeşil-beyazlı ekip bonservisi elinde olan Olcan Adın'a resmi teklif yaptı ve oyuncunun vereceği kararı beklemeye başladı.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Olcan Adın, milli takımla 10 maça çıkmıştı.

TRANSFER: Bursaspor bonservisi elinde olan Olcan Adın’a resmi teklif yaptı ve oyuncunun vereceği kararı beklemeye başladı. — Süha Gürsoy (@suhagursoy) 21 Temmuz 2018

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