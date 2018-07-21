SÜPER LİG

Süper Lig ekibinden Olcan Adın'a teklif

Bursaspor'un, Akhisarspor'la sözleşmesi sona eren orta sağ oyuncusu Olcan Adın'a teklif yaptığı ifade edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak, Diğer
Olcan Adın, geçtiğimiz sezon Akhisarspor'la Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Olcan Adın, geçtiğimiz sezon Akhisarspor'la Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor ile sözleşmesi biten Olcan Adın'a sürpriz bir teklif geldi.

Bursa yerel basınından Süha Gürsoy'un haberine göre yeşil-beyazlı ekip bonservisi elinde olan Olcan Adın'a resmi teklif yaptı ve oyuncunun vereceği kararı beklemeye başladı.

  • Bir dönem Galatasaray forması da giyen Olcan Adın, milli takımla 10 maça çıkmıştı.

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