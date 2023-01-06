Süper Lig'de 18. haftanın programı: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi var

Süper Lig'de yarış devam ediyor. 18. haftanın en önemli mücadelesi ise Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşacağı maç olacak. Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı konuk edecek.

Süper Lig'de 18. hafta ne zaman başlayacak?

Süper Lig'in 18. haftası, cumartesi günü oynanacak olan iki maçla başlayacak. Hatayspor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Diğer mücadelede ise Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi, 8 Ocak Pazar günü oynanacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Süper Lig'de 18. haftanın fikstürü

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

16.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)

19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

8 Ocak 2023 Pazar:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor (Eryaman)

16.00 Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

9 Ocak 2023 Pazartesi:

17.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Kırbıyık Holding)



