Hakem Zorbay Küçük sakatlandı: 6 ay sahalardan uzak kalacak

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Beşiktaş-Konyaspor maçında hakem Zorbay Küçük'ün talihsiz bir sakatlık geçirdiği öğrenildi.

Küçük'ün sağlık durumu hakkında açıklama yapan Deniz Çoban, genç hakemin sakatlığının ciddi olduğunu ifade etti.

Eski hakem Deniz Çoban'ın konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

"Sezonun flaş hakemi Zorbay Küçük yönettiği Beşiktaş-Konyaspor maçında talihsiz bir sakatlık geçirmiş. Maalesef sakatlığı ciddi ve en az 6 ay maç yönetemeyecek. Kendisine acil şifalar dilerim"





Sezonun flaş hakemi Zorbay Küçük yönettiği Beşiktaş-Konyaspor maçında talihsiz bir sakatlık geçirmiş. Maalesef sakatlığı ciddi ve en az 6 ay maç yönetemeyecek. Kendisine acil şifalar dilerim.. — Deniz Çoban (@denizcoban_) July 5, 2020