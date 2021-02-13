Spor Bakasetas atıyor, Trabzonspor zirveyi sallıyor
SÜPER LİG

Süper Lig: Trabzonspor Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti?

Bakasetas atıyor, Trabzonspor zirveyi sallıyor

Teknik direktör Abdullah Avcı ile muhteşem bir çıkışa imza atan Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakasetas'ın maçtaki gol sevinci
Bakasetas'ın maçtaki gol sevinci

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda yoğun yağmur altında oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 67. dakikada Bakasetas attı. Devre arasında transfer edilen Yunan futbolcu bordo-mavili formayla çıktığı 4. maçında 3. golünü kaydetti.

Karadeniz ekibinde Nwakaeme, 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

  • Bu sonuçla galibiyet serisini 6 maça çıkaran Trabzonspor puanını 45'e yükseltti. Gaziantep FK ise 38 puanda kaldı.

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