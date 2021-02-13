Bakasetas atıyor, Trabzonspor zirveyi sallıyor

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda yoğun yağmur altında oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 67. dakikada Bakasetas attı. Devre arasında transfer edilen Yunan futbolcu bordo-mavili formayla çıktığı 4. maçında 3. golünü kaydetti.
Karadeniz ekibinde Nwakaeme, 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
- Bu sonuçla galibiyet serisini 6 maça çıkaran Trabzonspor puanını 45'e yükseltti. Gaziantep FK ise 38 puanda kaldı.
Çilingir bu maçta da iş başında! #Bakasetas pic.twitter.com/H9vtWZkNh0
Çilingir bu maçta da iş başında! #Bakasetas pic.twitter.com/H9vtWZkNh0— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 13, 2021