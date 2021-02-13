Süper Lig: Trabzonspor Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Bakasetas atıyor, Trabzonspor zirveyi sallıyor Teknik direktör Abdullah Avcı ile muhteşem bir çıkışa imza atan Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Haber Merkezi 13 Şubat 2021, 18:00 Son Güncelleme: 13 Şubat 2021, 18:04 Yeni Şafak