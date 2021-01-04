SÜPER LİG

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu: Takımların harcama limitleri ne kadar?

Süper Lig'de takımların harcama limitleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de yarın başlayacak transfer dönemi öncesi takımların harcama limitlerini açıkladı. Limiti en yüksek takım Galatasaray oldu. Takımlarımızın ne kadar harcama yapabileceklerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Futbol Federasyonu binası

Türkiye Futbol Federasyonu binası

Futbolda 'ara transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak ve 1 Şubat 2021'de sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu, transfer dönemi öncesinde takımların merakla beklenen harcama limitlerini duyurdu.

İşte Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri;

Harcama limitleri aşılırsa ne olacak?

  • Yüzde 5'e kadar aşılırsa: İhtar
  • Yüzde 6-10 aşılırsa: Kadro sınırlaması
  • Yüzde 11-15 aşılırsa: Transfer yasağı
  • Yüzde 16-20 aşılırsa: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması
  • Yüzde 21-25 aşılırsa: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması
  • Yüzde 26 ve üstü aşılırsa: 3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.

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