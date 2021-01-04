Süper Lig'de takımların harcama limitleri belli oldu

Futbolda 'ara transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak ve 1 Şubat 2021'de sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu, transfer dönemi öncesinde takımların merakla beklenen harcama limitlerini duyurdu.

İşte Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri;

Kimin harcama limitinde nasıl artışlar oldu? 🤔



📈#Fenerbahçe: [177 Milyon TL / 409 Milyon TL]



📈#Trabzonspor: [152 Milyon TL / 205 Milyon TL]



📈#Beşiktaş: [298 Milyon TL / 338 Milyon TL]



📈#Galatasaray: [493 Milyon TL / 499 Milyon TL] pic.twitter.com/LpTVZJqjjm — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 4, 2021

Harcama limitleri aşılırsa ne olacak?