Süper Lig'de takımların harcama limitleri belli oldu

Futbolda 'ara transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak ve 1 Şubat 2021'de sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu, transfer dönemi öncesinde takımların merakla beklenen harcama limitlerini duyurdu.
İşte Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri;
Kimin harcama limitinde nasıl artışlar oldu? 🤔
📈#Fenerbahçe: [177 Milyon TL / 409 Milyon TL]
📈#Trabzonspor: [152 Milyon TL / 205 Milyon TL]
📈#Beşiktaş: [298 Milyon TL / 338 Milyon TL]
📈#Galatasaray: [493 Milyon TL / 499 Milyon TL] pic.twitter.com/LpTVZJqjjm
Kimin harcama limitinde nasıl artışlar oldu? 🤔
Harcama limitleri aşılırsa ne olacak?
- Yüzde 5'e kadar aşılırsa: İhtar
- Yüzde 6-10 aşılırsa: Kadro sınırlaması
- Yüzde 11-15 aşılırsa: Transfer yasağı
- Yüzde 16-20 aşılırsa: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması
- Yüzde 21-25 aşılırsa: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması
- Yüzde 26 ve üstü aşılırsa: 3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.
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