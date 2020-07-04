Süper Lig'de ayrılık: Bülent Uygun'un sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.

Yeşil-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Bülent Uygun ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Bülent Uygun ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

"Denizlispor'umuz bu ligde kalacaktır"

Süper Lig'in 30. haftasında dün Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Bülent Uygun, "Kazanmak istiyorduk. Dolayısıyla çok sor bir maçın bizi beklediğini biliyorduk. Rakibin güçlü ve golcü oyunculara sahip olduğunu da biliyorduk. Ona göre sistemimizi değiştirmeye çalıştık. Top oynamaktan ziyade top oynatmamaya yönelik bir oyun mantalitesiyle, yediğimiz bir golle maalesef mağlup olduk. Oyun içerisinde sistemler değiştirmeye çalıştık. Skor anlamında istediğimizi alamadık. Denizlispor için çok önemli bir karşılaşmayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Taraftarlar olduğunda takımlar daha özverili ve istekli oynuyor. Taraftarların yokluğunu hissediyoruz. Telafisi için kalan maçlarda elimizden geleni yapacağız. Allah'ın izniyle Denizlisporumuz bu ligde kalacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Küme düşme potasına yaklaşan Denizlispor'un zorlu fikstürü Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet alan ve düşme hattına yaklaşan Yukatel Denizlispor'da zorlu fikstür camiada karamsarlığa yol açtı. Yeşil-siyahlılar, koronavirüs nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı 4 maçta sıfır çekti. Galibiyeti unutan Ege ekibi, son olarak dün evinde Gaziantep FK'ya 1-0'lık skorla boyun eğdi. Sezona ilk 5 hedefiyle başlayan Denizlispor'da alınan mağlubiyetin ardından camiada küme düşme korkusu yaşanmaya başlandı.Galeri: Denizlispor Başkanı Ali Çetin çılgına döndü: Sumudica'ya su şişesi fırlattıDenizlispor'un kalan maçlarıDüşme potasına yaklaşan Denizlispor'da, fikstürün zorluğu da taraftarları endişelendiriyor. Üst üste şampiyonluk adayları Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'la karşılaşacak Denizli ekibi, Aytemiz Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarıyla ligi tamamlayacak. Teknik direktör Bülent Uygun, kalan maçlarda en iyi şekilde mücadele edip yaşanan puan kayıplarını telafi edeceklerini belirtti. Takım için çok önemli bir karşılaşmayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydeden Uygun, "Kalan maçlarda elimizden geleni yapacağız. Allah'ın izniyle Denizlispor'umuz bu ligde kalacaktır" dedi.Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet alan ve düşme hattına yaklaşan Denizlispor'un zorlu fikstürü:📌Başakşehir (D)📌Trabzonspor📌Alanyaspor (D)📌Ankaragücü pic.twitter.com/csPTdzf31V— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 4, 2020



