Süper Lig'de devler kazanamadı Sivasspor devrenin lideri oldu

Süper Lig'de lider Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Kırmızı beyazlılar bu galibiyetle ligde puanını 33'e yükseltti ve ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Yiğidolar 15. haftada alınan sonuçların ardından ligin ilk yarısını zirvede tamamlamayı başardı.
Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olarak yara alan Fenerbahçe ise deplasmanda oynadığı bir maçtan daha boynu bükük ayrıldı. Sarı lacivertliler Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 4 deplasmandan maçında galibiyetle tanışamadı.
Beşiktaş'ın serisini Malatya bitirdi
- Süper Lig'de son 8 maçtır mağlup olmayan, 6 maçtır da galibiyet serisine sahip takımı Beşiktaş sahasında konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 kaybetti ve haftanın sürpriz sonuçlarından birine imza attı. Siyah beyazlılar aldığı bu yenilgi ile ligde 8 maç sonra mağlubiyet ile tanışmış oldu. Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Malatya ekibi ise ligde 5 maç sonra galibiyet aldı.
Galatasaray 10 kişilik Ankaragücü'nü yenemedi
- Süper Lig'de gösterdiği kötü futbol ve skorlar nedeniyle beklentilerin uzağında kalan Galatasaray, sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı ve haftanın en büyük sürprizlerinden birine imza attı. Sarı kırmızılılar 2-0 öne geçtiği mücadelede rakibi 10 kişi kalmasına rağmen müsabakadan 3 puan çıkartamadı. Galatasaray, 88 ve 90 1'inci dakikalarda peş peşe yediği gollerle büyük bir şok yaşadı.
Trabzonspor'u Rodallega yıktı
- Sürprizlerin damga vurduğu 15'inci haftada bir sürpriz sonucu da Trabzonspor yaşadı. Bordo mavililer sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmada, Trabzonspor'un eski golcüsü Rodallega, bordo mavililerin kalesine gönderdiği 2 golle galibiyette büyük rol oynadı. Bordo mavililer, sahasında aldığı bu mağlubiyetle şampiyonluk yolundaki rakiplerinin puan kaybettiği haftada fırsat tepmiş oldu.
Başakşehir de puan kaybedenler arasına katıldı
- Süper Lig'de şampiyonluk adayı takımlardan Medipol Başakşehir de sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve sürpriz sonuç alan takımların arasına adını yazdırdı. İstanbul ekibi bu beraberlik ile ligdeki yenilmezlik serisini ise 13 maça çıkardı. Ligde son 7 maçtır galibiyet ile tanışamayan Konya ekibi ise zorlu deplasmandan bir puan çıkarmayı başardı.
Avrupa'nın liderleri
🏴#Liverpool
🇫🇷#PSG
🇪🇸#Barcelona
🇹🇷#SİVASSPOR
🇩🇪#Leipzig
🇮🇹#Inter pic.twitter.com/KYXOIMbODD
Avrupa'nın liderleri
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