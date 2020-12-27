SÜPER LİG

Süper Lig'de futbolseverlerin en çok konuştuğu adam Lucas Biglia

Milan ile sözleşmesi bittikten sonra bonservisini eline alan ve kulüp arayan Lucas Biglia, sürpriz bir kararla Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük'ün yolunu tutmuştu. Transferi büyük şaşkınlık yaşatan 34 yaşındaki futbolcu gösterdiği performansla kendisi hakkında olumsuz yorum yapan herkese cevabını sahada vermeye devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lucas Biglia, Göztepe karşısında takımının beraberlik golünü frikikten attı.

Lucas Biglia, Göztepe karşısında takımının beraberlik golünü frikikten attı.

Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan

Sezon başında Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük'e transfer olan Lucas Biglia, transfer tercihiyle herkesi şaşırtmıştı.

Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kariyerinin son döneminde İtalya'dan ayrılan oyuncu için olumsuz yorumlarda bulunulmuştu.

Önceki günlerde tecrübeli spor yazarı Levent Tüzemen de Arjantinli yıldız için "Lucas Biglia'nın Türk futboluna katkısı olamaz. Buraya para kazanmaya gelmiş. Bence karşılığını da vermiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Biglia, tüm bu yorumlara rağmen sahada dikkat çeken bir performan sergilemeye devam ediyor. Fatih Karagümrük'e saha içerisinde liderlik eden oyuncu, Göztepe'ye karşı attığı frikik golüyle de adından söz ettirmeyi başardı.

  • Lucas Biglia, Fatih Karagümrük'ten primlerle birlikte 1 milyon euro kazanıyor. Arjantinli yıldız, İstanbul ekibiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Biglia için sosyal medyada atılmış olan tweetler;

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