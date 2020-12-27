Süper Lig'de futbolseverlerin en çok konuştuğu adam Lucas Biglia

Sezon başında Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük'e transfer olan Lucas Biglia, transfer tercihiyle herkesi şaşırtmıştı.

Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kariyerinin son döneminde İtalya'dan ayrılan oyuncu için olumsuz yorumlarda bulunulmuştu.

Önceki günlerde tecrübeli spor yazarı Levent Tüzemen de Arjantinli yıldız için "Lucas Biglia'nın Türk futboluna katkısı olamaz. Buraya para kazanmaya gelmiş. Bence karşılığını da vermiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Biglia, tüm bu yorumlara rağmen sahada dikkat çeken bir performan sergilemeye devam ediyor. Fatih Karagümrük'e saha içerisinde liderlik eden oyuncu, Göztepe'ye karşı attığı frikik golüyle de adından söz ettirmeyi başardı.

Lucas Biglia, Fatih Karagümrük'ten primlerle birlikte 1 milyon euro kazanıyor. Arjantinli yıldız, İstanbul ekibiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Biglia için sosyal medyada atılmış olan tweetler;

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🇦🇷 Lucas Biglia'dan birbirinin kopyası iki nefis frikik golü! #beINSPORTS pic.twitter.com/6P4Xo1bGhQ — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 26, 2020

Biglia'nın Türk futboluna bi katkısı olamaz diyen @leventtuzemen1 Biglia’nın sana cevabı var. 😂 pic.twitter.com/xykJR66Unc — Şinasi Müldür 🇹🇷 🇦🇿🇹🇷 (@smuldur) December 26, 2020

4 gün önce Karagümrük'te 34 yaşındaki Biglia'nın Türk futboluna bi katkısı olamaz diyen Levent Tüzemen'e Biglia'dan futbol dersi şoku pic.twitter.com/R83bqLX1ED — Pinkman (@JessyLsr) December 26, 2020