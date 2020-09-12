Süper Lig'de koronavirüse hangi hakemler yakalandı?
TFF açıkladı: Üç hakem koronavirüse yakalandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakemiyle iki üst klasman yardımcı hakemin test sonucunun pozitif çıktığı açıkladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
TFF'den yapılan açıklamada, "Bir Üst Klasman hakemimiz ile iki Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 11.09.2020 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" denildi.
İsimleri belli oldu
Eski hakem Deniz Çoban, koronavirüse yakalanan isimleri açıkladı. Çoban'ın aktardığı bilgiye göre üst klasman hakemi Ramazan Keleş ile üst klasman yardımcı hakemler Samet Çiçek ve Volkan Narinç'in test sonuçları pozitif çıktı.
Volkan Narinç, Süper Lig'de yarın oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçında görev alacaktı.
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