TFF açıkladı: Üç hakem koronavirüse yakalandı

TFF'den yapılan açıklamada, "Bir Üst Klasman hakemimiz ile iki Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 11.09.2020 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" denildi.

İsimleri belli oldu

Eski hakem Deniz Çoban, koronavirüse yakalanan isimleri açıkladı. Çoban'ın aktardığı bilgiye göre üst klasman hakemi Ramazan Keleş ile üst klasman yardımcı hakemler Samet Çiçek ve Volkan Narinç'in test sonuçları pozitif çıktı.

Volkan Narinç, Süper Lig'de yarın oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçında görev alacaktı.

Sergen Yalçın koronavirüse yakalandı: Trabzonspor maçında yok Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün kulüp sitesinde yer alan açıklamasında, "Futbol takımımızın Süper Lig’in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF'nin 'Futbola Dönüş Protokolü' çerçevesinde yapılan rutin Kovid-19 tarama testlerinde, teknik direktörümüz Sergen Yalçın'da pozitif sonuca rastlanmıştır. Yalçın’ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.Dr. Tekin Kerem Ülkü’den Açıklama pic.twitter.com/YW6H6EB0Se— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 12, 2020 Sergen Yalçın onay vermediği dünya yıldızını açıkladı



