SÜPER LİG

Süper Lig'de koronavirüse hangi hakemler yakalandı?

TFF açıkladı: Üç hakem koronavirüse yakalandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakemiyle iki üst klasman yardımcı hakemin test sonucunun pozitif çıktığı açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig'de yeni sezon dün oynanan Rizespor-Fenerbahçe maçıyla başladı.

Süper Lig'de yeni sezon dün oynanan Rizespor-Fenerbahçe maçıyla başladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Bir Üst Klasman hakemimiz ile iki Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 11.09.2020 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" denildi.

İsimleri belli oldu

Eski hakem Deniz Çoban, koronavirüse yakalanan isimleri açıkladı. Çoban'ın aktardığı bilgiye göre üst klasman hakemi Ramazan Keleş ile üst klasman yardımcı hakemler Samet Çiçek ve Volkan Narinç'in test sonuçları pozitif çıktı.

Volkan Narinç, Süper Lig'de yarın oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçında görev alacaktı.

Sergen Yalçın koronavirüse yakalandı: Trabzonspor maçında yok
Sergen Yalçın koronavirüse yakalandı: Trabzonspor maçında yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün kulüp sitesinde yer alan açıklamasında, "Futbol takımımızın Süper Lig’in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF'nin 'Futbola Dönüş Protokolü' çerçevesinde yapılan rutin Kovid-19 tarama testlerinde, teknik direktörümüz Sergen Yalçın'da pozitif sonuca rastlanmıştır. Yalçın’ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.Dr. Tekin Kerem Ülkü’den Açıklama pic.twitter.com/YW6H6EB0Se&mdash; Beşiktaş JK (@Besiktas) September 12, 2020 Sergen Yalçın onay vermediği dünya yıldızını açıkladı


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Gasperini: Kaybedenlerin şampiyonu
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.