Süper Lig'in yıldızından flaş çıkış: Futbol oynamak istemiyorum

Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen John Obi Mikel, koronavirüs salgını nedeniyle kaygılarını dile getiren bir paylaşımda bulundu.
Futbol oynamak istemediğini belirten Nijeryalı futbolcu, "Hayatta, futboldan önemli şeyler var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum. Böylesine kritik bir zamanda herkes ailesi ve sevdikleriyle birlikte evinde olmalı. Sezon iptal edilmeli" ifadelerini kullandı.
Falcao'dan Mikel'e: Hayat futboldan daha önemli
Mikel Obi'nin paylaşımına Galatasaraylı Falcao'dan destek geldi. Kolombiaylı futbolcu Mikel'in paylaşımına "Haklısın John. Hayat, futboldan daha önemli" yorumunu bıraktı.
Mikel Obi'nin paylaşımına Falcao'dan destek geldi: "Haklısın John. Hayat, futboldan daha önemli" pic.twitter.com/JoD4V87fmF
Mikel Obi'nin paylaşımına Falcao'dan destek geldi: "Haklısın John. Hayat, futboldan daha önemli" pic.twitter.com/JoD4V87fmF— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 14 Mart 2020
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