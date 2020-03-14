SÜPER LİG

Süper Lig'in yıldızından flaş çıkış: Futbol oynamak istemiyorum

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Mikel Obi, koronavirüs salgını nedeniyle futbol oynamak istemediğini ve sezonun iptal edilmesi gerektiğini savundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mikel Obi, bordo-mavili formayla 27 maça çıktı.

Mikel Obi, bordo-mavili formayla 27 maça çıktı.

Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen John Obi Mikel, koronavirüs salgını nedeniyle kaygılarını dile getiren bir paylaşımda bulundu.

Futbol oynamak istemediğini belirten Nijeryalı futbolcu, "Hayatta, futboldan önemli şeyler var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum. Böylesine kritik bir zamanda herkes ailesi ve sevdikleriyle birlikte evinde olmalı. Sezon iptal edilmeli" ifadelerini kullandı.

Falcao'dan Mikel'e: Hayat futboldan daha önemli

Mikel Obi'nin paylaşımına Galatasaraylı Falcao'dan destek geldi. Kolombiaylı futbolcu Mikel'in paylaşımına "Haklısın John. Hayat, futboldan daha önemli" yorumunu bıraktı.

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