Tamer Tuna 3 ayrılığı açıkladı

Kırmızı-beyazlı kulüp, deneyimli teknik adam Tamer Tuna ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Tuna, takımdan ayrılan 3 futbolcuyu açıkladı.
43 yaşındaki çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"Neler yapacağımızı göstereceğiz"
- "Burada olmak, futbolun içerisinde kalmak güzel. Antalyaspor deneyimini ilk defa yaşayacağım. İlk yarının bitimiyle birlikte 3. teknik adam değişikliği tabii ki hepimiz adına üzücü bir şeydi. Ancak neler yapacağımızı göstereceğiz. Sezon bittiğinde hedeflediğimiz noktada olacağız. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum."
- "Sayı belirtmeden içerideki mevcut durumla ilgili bir yol aldık. Tarık Çamdal, Sissoko ve Gelson Dala ile yollarımızı ayırdık. Kampta yönetimle süreci değerlendiriyoruz. Neler olması gerektiğini farkındayız, transferlerimiz olacaktır. Takıma katkı sağlayacak oyuncular olmak zorunda. Ben henüz iki gündür görevimin başındayım. Benden önce görüşülen oyuncular var."
- "Takımlardan ayrıldığım zaman fiziksel anlamda iyi takımlar bıraktım. Antalyaspor'da kalıcı olmak istiyorum. Gerçekleşir mi? Bunu sonuçlar gösterecek. Transfer ihtiyaçlarımızı da görmezden gelmek istemiyorum."
📸🔴⚪️ Teknik Direktörümüz #TamerTuna pic.twitter.com/ADYEPiiMUZ
📸🔴⚪️ Teknik Direktörümüz #TamerTuna pic.twitter.com/ADYEPiiMUZ— Antalyaspor (@Antalyaspor) 5 Ocak 2020
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