SÜPER LİG

Tamer Tuna 3 ayrılığı açıkladı

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna, Tarık Çamdal, Sissoko ve Gelson Dala ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tamer Tuna dün takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

Tamer Tuna dün takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

Fotoğraf: Antalyaspor / AA

Kırmızı-beyazlı kulüp, deneyimli teknik adam Tamer Tuna ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Tuna, takımdan ayrılan 3 futbolcuyu açıkladı.

43 yaşındaki çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Neler yapacağımızı göstereceğiz"


  • "Burada olmak, futbolun içerisinde kalmak güzel. Antalyaspor deneyimini ilk defa yaşayacağım. İlk yarının bitimiyle birlikte 3. teknik adam değişikliği tabii ki hepimiz adına üzücü bir şeydi. Ancak neler yapacağımızı göstereceğiz. Sezon bittiğinde hedeflediğimiz noktada olacağız. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum."
"3 futbolcu ile yollarımızı ayırdık"
  • "Sayı belirtmeden içerideki mevcut durumla ilgili bir yol aldık. Tarık Çamdal, Sissoko ve Gelson Dala ile yollarımızı ayırdık. Kampta yönetimle süreci değerlendiriyoruz. Neler olması gerektiğini farkındayız, transferlerimiz olacaktır. Takıma katkı sağlayacak oyuncular olmak zorunda. Ben henüz iki gündür görevimin başındayım. Benden önce görüşülen oyuncular var."
"Kalıcı olmak istiyorum"

  • "Takımlardan ayrıldığım zaman fiziksel anlamda iyi takımlar bıraktım. Antalyaspor'da kalıcı olmak istiyorum. Gerçekleşir mi? Bunu sonuçlar gösterecek. Transfer ihtiyaçlarımızı da görmezden gelmek istemiyorum."

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