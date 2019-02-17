Taraftar istedi Bursaspor yönetimi kongre kararı aldı

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin toplantıda bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüzün içinde bulunduğu koşullara rağmen takımımızın sezon sonuna kadar saha içindeki mücadelesine camianın destek olması ve birlikteliğin sağlanması adına, mayıs ayında olağanüstü kongre yapılması konusunda karar alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İşte kongre kararına sebep olan diyalog;