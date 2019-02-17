SÜPER LİG

Taraftar istedi Bursaspor yönetimi kongre kararı aldı

Bursasporlu bir grup taraftar, Rizespor mağlubiyeti sonrası başkan Ali Ay'la bir görüşme gerçekleştirerek kongre talep etti. Gergin geçen görüşmenin ardından Bursaspor yönetimi, olağanüstü kongre kararı alındığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursaspor Süper Lig'de 14. sırada yer alıyor.

Bursaspor Süper Lig'de 14. sırada yer alıyor.

Fotoğraf: Ali Atmaca / AA

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin toplantıda bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüzün içinde bulunduğu koşullara rağmen takımımızın sezon sonuna kadar saha içindeki mücadelesine camianın destek olması ve birlikteliğin sağlanması adına, mayıs ayında olağanüstü kongre yapılması konusunda karar alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İşte kongre kararına sebep olan diyalog;


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