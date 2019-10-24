Teknik direktörlere de sarı kart cezası geldi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 93. maddede yapılan değişiklikle, bir sezonda aynı kategoride 4 sarı kart gören teknik adam, görevli veya kulüp yöneticileri, bir sonraki resmi maçta cezalı duruma düşecek.
Talimatın 97/3 maddesinde yapılan değişiklikle hak mahrumiyeti cezası olan kulüp başkanlarına getirilen, hak mahrumiyeti cezasının "kulübünün resmi müsabakalarında, protokol tribünü hariç stadyumlara girmelerine engel olmaz" istisnası kaldırıldı.
- Kulüp başkanlarının aldıkları hak mahrumiyeti cezasının, kulübün play-off finali, Türkiye Kupası Finali, Süper Kupa müsabakası veya kupa seremonisinin gerçekleştirileceği bir müsabakanın oynandığı maça gelmesi durumunda ise ceza o gün infaz edilmeyecek.
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