TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı: Lig tescil edilecek mi?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu koronavirüs tehlikesi nedeniyle liglere ara verildiğini açıklamıştı. Bu süreç sonrası yaşanacak gelişmelerse merak konusu olmaya devam eti. TFF Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs sürecinin uzaması halinde Süper Lig’in mevcut haliyle tescil edilmesi veya ilerleyen dönemde play-off oynatılmasına yönelik iddialara cevap verdi.
Milliyet’e konuşan Başkan Özdemir, "Şu an konuşulan iddialar asla doğru değil. Bu konular gündemimizde dahi yok. Bizim için sağlık her şeyden önce gelir. Biz fotoğrafa bu açıdan bakıyoruz. Herkes kafasına göre, kendi kendine konuşuyor. Karar verici biziz. Ne play-off ne de liglerin mevcut haliyle tescili gündemimizde yer almıyor" ifadelerini kullandı.
- Bakan Kasapoğlu'na 7 maddelik rapor verdiklerini belirten TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Hiçbir şey belli değil. Sanıldığı gibi ligin başlangıcıyla ilgili öyle belli bir tarih falan da yok. Kulüpler Birliği ile bunu bile konuşmadık. Sayın Bakana 7 maddelik bir rapor verdik. Bu raporda süreçle ilgili bir dizi senaryolar var ve sadece Sayın Bakan biliyor" diye konuştu.
Yıllardır camiası için zafer peşinde koşan #FatihTerim, şimdi koronavirüsü yenmeye çalışanlara umut olmak için mücadele ediyor. pic.twitter.com/hHcbTp0Lxf
Yıllardır camiası için zafer peşinde koşan #FatihTerim, şimdi koronavirüsü yenmeye çalışanlara umut olmak için mücadele ediyor. pic.twitter.com/hHcbTp0Lxf— Yeni Şafak Spor #EvdeKal 🏡 (@yenisafakspor) March 24, 2020
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