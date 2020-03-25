TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı: Lig tescil edilecek mi?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu koronavirüs tehlikesi nedeniyle liglere ara verildiğini açıklamıştı. Bu süreç sonrası yaşanacak gelişmelerse merak konusu olmaya devam eti. TFF Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs sürecinin uzaması halinde Süper Lig’in mevcut haliyle tescil edilmesi veya ilerleyen dönemde play-off oynatılmasına yönelik iddialara cevap verdi.

Milliyet’e konuşan Başkan Özdemir, "Şu an konuşulan iddialar asla doğru değil. Bu konular gündemimizde dahi yok. Bizim için sağlık her şeyden önce gelir. Biz fotoğrafa bu açıdan bakıyoruz. Herkes kafasına göre, kendi kendine konuşuyor. Karar verici biziz. Ne play-off ne de liglerin mevcut haliyle tescili gündemimizde yer almıyor" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı: Hastanede emin ellerdeyim Sarı-kırmızılı takımın ve Türk futbolunun 66 yaşındaki başarılı teknik adamı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı."Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere." Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçından sonra Fatih Terim liglerin ertelenmemesine böyle tepki göstermişti.#Galatasaray Teknik Direktörü #FatihTerim, #koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmemesine böyle tepki göstermişti: "Benim çocuklarımın canı neden önemli değil ya? Kimi şampiyon ilan edeceklerse etsinler. Hepimiz paranoyak olduk." pic.twitter.com/wwj8Yodgd1— Yeni Şafak Spor #EvdeKal 🏡 (@yenisafakspor) March 23, 2020

Bakan Kasapoğlu'na 7 maddelik rapor verdiklerini belirten TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Hiçbir şey belli değil. Sanıldığı gibi ligin başlangıcıyla ilgili öyle belli bir tarih falan da yok. Kulüpler Birliği ile bunu bile konuşmadık. Sayın Bakana 7 maddelik bir rapor verdik. Bu raporda süreçle ilgili bir dizi senaryolar var ve sadece Sayın Bakan biliyor" diye konuştu.