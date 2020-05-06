TFF Başkanı Nihat Özdemir ligin kaderini açıklayacak

TFF'den yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilecek yönetim kurulu toplantısının ardından Nihat Özdemir'in basın mensupları ile bir araya geleceği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 6 Mayıs 2020 Çarşamba günü yapılacak TFF Yönetim Kurulu toplantısının ardından video konferans aracılığıyla basın mensupları ile bir araya gelecek. Yeni tip koronavirüs salgını süreciyle ilgili saat 14.00'te açıklamalarda bulunacak olan Nihat Özdemir, daha sonra da gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularına yanıt verecek."
Trabzonsporlu taraftarlar, #LidereHakkınıVerTFF etiketini gündeme taşıdı. Bordo mavili ekibin taraftarları bu şartlar altında maçların oynanmasının doğru olmayacağını ve ligin lideri olarak şampiyonluğun kendilerine verilmesini talep ediyor pic.twitter.com/zmYjD3FLog
Trabzonsporlu taraftarlar, #LidereHakkınıVerTFF etiketini gündeme taşıdı. Bordo mavili ekibin taraftarları bu şartlar altında maçların oynanmasının doğru olmayacağını ve ligin lideri olarak şampiyonluğun kendilerine verilmesini talep ediyor pic.twitter.com/zmYjD3FLog— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 5, 2020
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