Tolgay Arslan şikayetçi: Oynamadığım için mutsuzum
SÜPER LİG

Tolgay Arslan şikayetçi: Oynamadığım için mutsuzum

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Tolgay Arslan'ın "Beşiktaş’ta oynayamadığım için mutsuzdum. Buraya geldim, burada da aynı durumdayım" diye yakındığı ifade edildi.

Haber Merkezi Diğer
Tolgay Arslan'ın 2022 yılına kadar sarı-lacivertli takımla sözleşmesi bulunuyor.

Tolgay Arslan'ın 2022 yılına kadar sarı-lacivertli takımla sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe’nin geçen sezon devre arasında Beşiktaş’tan transfer ettiği Tolgay Arslan'ın fazla forma şansı bulamaması nedeniyle mutsuz olduğu öğrenildi.

Bonservisine 3.2 milyon euro ödenen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu bir türlü teknik ekibin gözüne giremedi.

Güneş'te yer alan habere göre kulübeye hapsolan Tolgay, “Beşiktaş’ta oynayamadığım için mutsuzdum. Buraya geldim, burada da aynı durumdayım” diye dert yandı.

  • Sezona ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle ilk 2 maçı kaçırarak başlayan Tolgay, bu sezon iki maçta toplam 5 (beş) dakika süre alabildi.

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