Tolgay Arslan şikayetçi: Oynamadığım için mutsuzum

Fenerbahçe’nin geçen sezon devre arasında Beşiktaş’tan transfer ettiği Tolgay Arslan'ın fazla forma şansı bulamaması nedeniyle mutsuz olduğu öğrenildi.

Bonservisine 3.2 milyon euro ödenen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu bir türlü teknik ekibin gözüne giremedi.

Güneş'te yer alan habere göre kulübeye hapsolan Tolgay, “Beşiktaş’ta oynayamadığım için mutsuzdum. Buraya geldim, burada da aynı durumdayım” diye dert yandı.