Tomas'tan Remy itirafı: Onu çok istemiştim

Antalya'da kamp yapan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Stjepan Tomas açıklamalarda bulundu.

"Remy bize çok katkı sağladı"

Ligin geride kalan 8 haftasında iyi bir performans gösterdiklerini söyleyen Tomas, "İlk 8 hafta bizim için iyi geçti. Son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldık. Son 2 maç gol yemedik. İlk iki hafta oynadığımız Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında aramıza yeni katılan oyuncular vardı. Alışma dönemi nedeniyle ilk iki maç bizim için iyi geçmedi. Sonrasında Remy takıma adapte oldu. Bize çok katkı sağladı. İnşallah böyle devam ederiz" diye konuştu.

"Hedef her maç 3 puan"

Her maçta 3 puan hedeflediklerini dile getiren Tomas, "Kadromuzu planlarken geniş bir kadro kurduk. 40 maç ve kupa maçları da var. Ligde az süre bulan oyunculara kupada şans vereceğiz. Hem lig hem de kupada iyi gidişata devam ederiz. Ligde sıralama hedefi koymuyoruz, maç maç bakıyoruz. En önemlisi önümüzde oynayacağımız maç ve 3 puan" ifadelerini kullandı.

"Oyuncularımın yüksek performansı beni zorluyor"

Oyuncularının yüksek performansı nedeniyle kadro kurmakta zorlandığını anlatan Hırvat teknik adam, "Oyuncularımın yüksek performansı beni zorluyor. Süper Lig'de sezon başı iyi kadro kurmak çok önemli. Zor bir dönem geçirdik. Kadromdan memnunum" dedi.

"Antalyaspor'da da istedim, kısmet Rize'ye oldu"

Takımın Fransız golcüsü Loic Remy için övgü dolu sözler sarf eden 44 yaşındaki çalıştırıcı, "Remy kadromuzda değerli bir oyuncu, dünyada da marka bir oyuncu. Antalyaspor'da da onu çok istemiştim, olmadı. Kısmet Rize'ye oldu" şeklinde konuştu.

Remy'nin kapısından döndüğü takım: Görüştüler ama olmadı Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, takımın Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Bal, "Hem ligde, hem de kupada iddialı olmak istiyoruz. Özellikle taraftarımıza bir kupa hediye etmek istiyoruz" dedi. "İddialı bir Rizespor izleteceğiz"Taraftarlarına bir kupa hediye etmek istediklerini dile getiren Bal, "Bu sezonki hedeflerimiz çok yüksek ve güçlü bir kadro kurduk. Her bölgede alternatifli bir kadro kurduk. Hem ligde, hem de kupada iddialı olmak istiyoruz. Özellikle taraftarımıza bir kupa hediye etmek istiyoruz. Ligde oynayacağımız Hatayspor maçından sonra kupa maçına çıkacağız. İnşallah orada da hedefimize ulaşırız. Bu sezon iddialı bir Rizespor izleteceğiz" ifadelerini kullandı."Tomas hoca doğru bir karar"Takımın teknik direktör Tomas'a emanet edilmesini de değerlendiren Bal, "Tomas hoca geçen sezonun son iki maçında görev yapmaya başladı. Takımdaki enerjiyi üst seviyeye çıkardı. Başkanımız ve yönetim kurulumuz da devam kararı aldı. Tomas Türkiye'de futbol oynamış, iki büyük takımda şampiyonluk kazanmış birisi. Okan Buruk'un ekibinde yer aldığı için bizde de çalışmış birisi. Uyumumuz çok iyi. Rizespor'da çok sevilen bir isim. Doğru bir karar verdiğimizi düşünüyoruz, sonuç da ortada" diye konuştu. "Taraftara iyi bir Rizespor izlettirmek istedik"Koronavirüs nedeniyle taraftarsız oynanan maçlarla ilgili olarak da Yılmaz Bal, "Taraftarlardan yoksun sahaya çıkmak bizleri üzüyor. Rizespor'u izleyen taraftarlar, iyi bir Rizespor'a sahip olsun istedik. Ekranları başında takımlarını izlerken gurur duysunlar istedik. Başkanımız Hasan Kartal'ın ve başkan yardımcımız Ali Zeki Saruhan'ın büyük destekleri oldu. Bizim arkamızda durdular ve hocamızla bize büyük destek sağladılar. Sonuç olarak da iyi bir takım kurduk" şeklinde konuştu. "Remy bize nasip oldu"Takımın Fransız golcüsü Remy'nin çok iyi bir profesyonel olduğuna vurgu yapan sportif direktör Bal, "Remy'i çok istedik. İstanbul takımlarıyla ismi geçti, başka takımlarla da ismi geçti. Sivasspor ile görüştü. Belli bir aşamaya geldiler ama sonrasında neler oldu bilmiyorum. Sonrasında da bize nasip oldu. Kolay transfer olmadı. Fransa'da Remy ile birlikte forma giyen Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile de konuştuk. Remy kendisini takıma ait hisseden çok profesyonel bir oyuncu. Remy'nin transferiyle diğer transferlerimiz de daha kolay oldu. Takıma bir hava getirdi" ifadelerini kullandı. "Gol krallığı yarışında güçlü rakipleri var"Süper Lig'de 7 maçta 6 gol atma başarısı gösteren Fransız oyuncu Remy'nin performansı hakkında ise Bal, "Remy'nin gol krallığı yarışında güçlü rakipleri var. Bizde Skoda'da var geçen sezon ikinci yarıda geldi ve 10 gol atıp asistleriyle katkı verdi. Güçlü bir hücum hattımız var. Remy'nin gol kralı olmasını isterim. Remy'nin de Skoda'nın da gol primleri var. Hem ülkemizde hem de Avrupa'da santrfor bulmak çok zor. Remy ve Skoda ile birlikte Altınordu'dan transfer ettiğimiz Kemal Rüzgar'dan da çok şeyler bekliyoruz. Ara verdik. İnşallah ilk maçımızla birlikte çıkışımızı sürdürürüz" açıklamasında bulundu. Süper Lig devleri 'sakat' diye almadı: Attığı gollerle herkesi pişman ediyor"Şampiyonluk yarışı zor geçecek"Ligdeki şampiyonluk yarışı için de Yılmaz Bal, "Şampiyonluk yarışı zor geçecek. Taraftar yok, taraftar baskısı yok. Takımını iyi hazırlayan, iyi motive olan ve 5 oyuncu değişikliğini iyi kullanabilen takımlar öne çıkacaktır. 4 takım küme düşecek, şampiyonluk isteyen takımlar var. Rize'de taraftar maçlara geliyordu ve stadyum doluyordu. Taraftarsız maçlar sadece bizim değil tüm takımların handikabı. Kısa sürede umarım bu virüs ortadan kalkar ve taraftarımızla buluşabiliriz. Remy gibi diğer transferlerimizi de izleme fırsatı bulurlar. Ekranları başında bizleri izleseler de mutlu olduklarını düşünüyorum" diye konuştu. "Devre arasında 1-2 transfer yapabiliriz"Yılmaz Bal, transfer çalışmalarına her zaman devam ettiklerini ve oyuncuları izlediklerini belirterek, "Transfer çalışmalarımız hiç bitmiyor. Şimdiden gelecek sezon için oyuncular izlemeye devam ediyoruz. İhtiyaç hissedersek, hocamız eksik bölgeler için rapor verirse devre arasında 1-2 transfer yapabiliriz" dedi. "Hedefimiz Avrupa"Rizespor taraftarına iyi bir oyun izlettirmek istediklerini söyleyen Bal, "Hedefimiz Avrupa. En kısa vadeli hedefimizi de Türkiye Kupası'nı kazanarak yapmak istiyoruz. Asıl hedefimiz Rizespor'u sevenleri mutlu etmek. Biz Okan Buruk döneminde Beşiktaş'a karşı 7 gol yedik ancak taraftarımız bizi alkışladı. İyi futbolu alkışlayan taraftarımıza bu oyunu yeniden izlettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Futbolculuk kariyerimde Remy ile karşılaşmak isterdim"

Tomas, "Bir savunma oyuncusu olarak Remy'i tutabilir miydiniz?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Remy ile karşılaşmak isterdim. İtalya'da oynarken yıldız oyuncularla karşılıklı oynadım. Vieri, Zidane ve Ronaldo ile karşılıklı oynadım. Düşünüyorum da Remy ile de karşılıklı oynamak isterdim. Zor soru ama İtalya'da büyük yıldızlarla oynadım. Konsantre olunca onu tutabilirdim."

"Rizespor'un iyi gidişi sürecek"

Rizespor'un yakaladığı iyi gidişatının devam edeceğini vurgulayan Stjepan Tomas, "Rizespor'un iyi gidişi devam edecek. Topa sahip olmak istiyoruz. Ofansif futbol oynatmak istiyorum. Son 2 lig maçında savunmamızı da geliştirdik. Hem Sivasspor hem de Kayserispor maçlarında gol yemedik. Savunmamızı daha geliştirdiğimizde daha iyi olacak" açıklamasında bulundu.

Süper Lig'in golcüsü koronavirüse yakalandı Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Fransız golcüsü Loic Remy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fransız oyuncu, "Sonunda beni de koronavirüs yakaladı. Sağlık durumum gayet iyi. Kurallara uyarak karantina sürecimi bekliyorum" ifadelerini kullandı.Yeşil-mavili oyuncunun takımın kamp yaptığı Antalya'da özel olarak karantina kurallarına uygun olarak takibinin sürdüğü, sağlık durumu iyi olan oyuncunun özel olarak hafif tempoda çalışmasını sürdürdüğü öğrenildi.Remy'nin kapısından döndüğü takım: Görüştüler ama olmadı

"Başakşehir toparladı, Galatasaray iyi gidiyor"

Süper Lig'de her takımın birbirini yenebilecek güçte olduğunu söyleyen Tomas, "Zor bir lig, 40 hafta var, 21 takım var ve iyi takımlar iyi transfer yaptı. Mesela Fenerbahçe 18 oyuncu aldı ve iyi bir takım kurdu. Başakşehir toparladı, Galatasaray iyi gidiyor. Sürpriz olarak Alanyaspor lider ve iyi gidiyorlar. Bizim için önemli olan maç maç bakmak ve 3 puan almak" dedi.

"Ocak ayında 1-2 transfer olabilir"

Şu anda transfer için karar vermenin erken olduğunu kaydeden Tomas, "Şu an transferde ihtiyacı konuşmak için erken. Biz sezon başında geniş bir kadro kurmuştuk. Gidişata ve performanslara göre 1-2 transfer yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Hedef Türkiye Kupası"

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nın hedeflediklerini aktaran Stjepan Tomas, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sezon geniş bir kadro kurduk. Okan hoca ile birlikte Akhisarspor'da kupayı kazandık. Hedef, bu sene kurulan kadro ile Türkiye Kupası'nı kazanmak."