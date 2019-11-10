Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Son dakikaları oldukça çekişmeli geçen mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golü 67. dakikada Hosseini penaltıdan attı. Ayrıca karşılaşmanın 84. dakikasında bir penaltı daha kazanan Trabzonspor'da Hosseini atıştan yararlanamadı. Bordo-mavili ekipte 25. dakikada Abdulkadir Parmak, Akdeniz ekibinde ise Fernandes 81. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 19'a yükseltirken, Alanyaspor ise 19 puanda kaldı. Milli aradan sonra bordo-mavili ekip deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Alanyaspor ise sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

Trabzonsporlu Sörloth hastaneye kaldırıldı Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 67. dakikada Hosseini'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.Trabzonspor'da forvet oyuncusu Alexander Sörloth karşılaşmanın uzatma dakikalarında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Başına bir darbe alan Sörloth, sedyeyle ambulansa yerleştirilerek hastaneye kaldırıldı. Golcü futbolcunun yerine 90+2'nci dakikada Serkan Asan oyuna dahil oldu.

16 maç sonra gol yemedi

Trabzonspor, ligde 16 maç sonra gol yemedi. En son geçen sezonun 28. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup ederek gol yemeyen Karadeniz ekibi, uzun bir aradan sonra Aytemiz Alanyaspor maçında kalesini gole kapattı.

İki oyuncu kart cezalısı

Trabzonspor'da sarı kart gören Uğurcan Çakır, cezalı duruma düştü. Bordo-mavili takımın kalecisi, ligde 12. haftada MKE Ankaragücü ile yapılacak karşılaşmada görev alamayacak. Karşılaşmada kırmızı kart gören Abdulkadir Parmak da Ankaragücü maçında forma giyemeyecek bir başka isim oldu.

Kaptansız ligdeki ilk maç

Trabzonspor, bu sezon ilk kez kaptan Jose Sosa'dan yoksun olarak bir lig maçında sahaya çıktı. Bu sezon oynadığı futbolla takımına önemli katkı sağlayan Arjantinli oyuncu, Krasnodar maçının ardından ligde de Aytemiz Alanyaspor maçında görev alamadı.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Trabzonsporlu taraftarlar, Aytemiz Alanyaspor maçına ilgi göstererek tribünlerin büyük bölümünü doldular. Az sayıda Aytemiz Alanyaspor taraftarı da Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Bordo-mavililerde, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, Krasnodar maçının ardından Aytemiz Alanyaspor maçını da statta izlemedi.