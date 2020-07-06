Trabzonspor aradığı orta sahayı Portekiz'de buldu

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bir yandan sözleşmesi bitecek oyuncularla yeniden masaya oturan bordo-mavililer bir yandan da gelecek sezon için kadroya yeni oyuncular katma peşinde. Listeye eklenen son isim ise Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da forma giyen Eduardo Henrique oldu.

Record'un haberine göre Trabzonspor Eduardo Henrique'ye talip oldu. Bordo-mavililer 25 yaşındaki oyuncu için kulüple temasa geçerken resmi teklif için de hazırlık yapıldığı kaydedildi. Eduardo Henrique'yi isteyen tek kulüp Trabzonspor'da değil. Yunanistan ligi ekiplerinden Olympiacos'un da Brezilyalı oyuncuyu istediği iddia edildi.

Trabzonspor'un istediği Eduardo Henrique kimdir? Transfer dönemi geldi, oyuncuların isimleri takımlarla anılmaya başladı. Trabzonspor'da gelecek sezon için kadrosunu kuvvetlendirmek istiyor. Bordo-mavililer, Sporting Lizbon forması giyen Eduardo Henrique'yi kadrosuna katmak istiyor.Eduardo Henrique kimdir?17 Mayıs 1995 yılında Brezilya'da doğan Eduardo Henrique 25 yaşında. Futbola ülkesinin altyapısında başladı. Ardından Coimbra, Atletico MG, Internacional, Atletic PR, Belenenses SAD formaları giydi. Son olarak Internacional'dan Sporting Lizbon'a 3 milyon euro karşılığında transfer oldu. Ön libero olarak görev yapan 25 yaşındaki oyuncu 1.86 boyunda.Trabzonspor aradığı orta sahayı Portekiz'de bulduEduardo Henrique'nin sözleşmesi ne zaman bitiyor?Sporting Lizbon forması giyen Eduardo Henrique 2019 yılında Portekiz ekibine transfer olmuştu. 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.Bu sezon oynadığı 22 karşılaşmada gol veya asist yapma başarısı gösteremedi.

Eduardo Henrique kadroda düşünülmüyor

2019 yılında Internacional'dan 3 milyon euro karşılığında transfer edilen Eduardo Henrique, gelecek sezon için kadroda düşünülmüyor. Sporting yönetimi oyuncuyu kiralamak yerine 5 milyon euro civarında bir fiyatla elden çıkarmak istediği iddia edildi.