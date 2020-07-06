Trabzonspor aradığı orta sahayı Portekiz'de buldu

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bir yandan sözleşmesi bitecek oyuncularla yeniden masaya oturan bordo-mavililer bir yandan da gelecek sezon için kadroya yeni oyuncular katma peşinde. Listeye eklenen son isim ise Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da forma giyen Eduardo Henrique oldu.
Record'un haberine göre Trabzonspor Eduardo Henrique'ye talip oldu. Bordo-mavililer 25 yaşındaki oyuncu için kulüple temasa geçerken resmi teklif için de hazırlık yapıldığı kaydedildi. Eduardo Henrique'yi isteyen tek kulüp Trabzonspor'da değil. Yunanistan ligi ekiplerinden Olympiacos'un da Brezilyalı oyuncuyu istediği iddia edildi.
Eduardo Henrique kadroda düşünülmüyor
2019 yılında Internacional'dan 3 milyon euro karşılığında transfer edilen Eduardo Henrique, gelecek sezon için kadroda düşünülmüyor. Sporting yönetimi oyuncuyu kiralamak yerine 5 milyon euro civarında bir fiyatla elden çıkarmak istediği iddia edildi.
- Eduardo Henrique bu sezon 22 karşılaşmada görev alırken, gol veya asist yapma başarısında bulunamadı.
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