Trabzonspor-Galatasaray:1-1

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile 90. dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı.
Haber MerkeziYeni Şafak
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Bordo-mavili ekibin golünü 50. dakikada Sörloth kaydederken, sarı-kırmızılı ekibin golünü 90. dakikada Nagatomo attı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 23'e Galatasaray ise 20'ye çıkardı. Bordo-mavili ekip gelecek hafta deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Galatasaray ise sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.
Ekuban 9, Sturridge 3 maç sonra kadroda
Trabzonspor'da ayak tarak kemiğinde oluşan kırık nedeniyle sahalardan uzak kalan Caleb Ekuban, 9 lig maçının ardından kadroya dahil oldu. Ganalı oyuncu karşılaşmanın 64. dakikasında oyuna girdi.
İngiliz forvet Daniel Sturridge ise üç lig maçı sonrası kadroda yer alırken, Galatasaray karşısında yedek soyundu.
Taraftarlar maça ilgi gösterdi
Bordo-mavili takımın taraftarları tribünlerin tamamına yakınını doldurdu. Galatasaray taraftarları ise deplasman tribünündeki yerini alarak takımlarını destekledi. Öte yandan kentte etkili olan sağanak nedeniyle saha çizgileri yeniden çizilerek belirginleştirildi.
Yorum