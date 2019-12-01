Trabzonspor-Galatasaray:1-1

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Bordo-mavili ekibin golünü 50. dakikada Sörloth kaydederken, sarı-kırmızılı ekibin golünü 90. dakikada Nagatomo attı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 23'e Galatasaray ise 20'ye çıkardı. Bordo-mavili ekip gelecek hafta deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Galatasaray ise sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

Ömer Bayram'ın Pereira'ya tokadı derbiye damga vurdu Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşılaştı. Mücadelenin 26. dakikasında yaşanan bir olay maça damga vurdu.Trabzonsporlu oyuncu Joao Pereira'ya ikili mücadele esnasında Galatasaraylı oyuncu Ömer Bayram'ı düşürerek faul yaptı. Faul kararı sonrasında maçın hakemi Ali Palabıyık'a itirazlarda bulunan Ömer Bayram'a, Joao Pereira işaretler yaparak susmasını söyledi. Bunun üzerine Ömer Bayram, Portekizli oyuncuya tokat attı.Pereira yerde kalırken, hakem Ali Palayıbık Ömer Bayram'ı yanına çağırdı ve sarı kart gösterdi. Trabzonsporlu oyuncular bu karara kırmızı kart olması gerektiği yönünde itirazlarda bulunurken, Jose Sosa da sarı kart gördü ve bir sonraki hafta oynanacak olan Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.Galatasaray'da Ömer Bayram, Pereira'ya attığı tokat sonrasında sarı kart gördü. Fatih Terim bu pozisyon sonrasında oyuncusunu sert bir şekilde uyarırken Trabzonspor teknik heyeti, 'VAR'a niye gitmiyorsunuz?' şeklinde tepki gösterdi! pic.twitter.com/wgt3AFkpLi— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 1, 2019 Kim, ne dedi?-Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen: "Ömer Bayram'ın sarı kartının doğru olduğunu düşünüyorum. Futbolcu olarak söylüyorum, kural olarak değil."-Eski hakem Erman Toroğlu: "Hakem bence doğru karar verdi. Ömer Bayram yürü git der gibi yaptı."Kim, ne dedi?🗣Rıdvan Dilmen: "Ömer Bayram'ın sarı kartının doğru olduğunu düşünüyorum. Futbolcu olarak söylüyorum, kural olarak değil."🗣Erman Toroğlu: "Hakem bence doğru karar verdi. Ömer Bayram yürü git der gibi yaptı." pic.twitter.com/UXtLmCmOrX— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 1, 2019

Ekuban 9, Sturridge 3 maç sonra kadroda

Trabzonspor'da ayak tarak kemiğinde oluşan kırık nedeniyle sahalardan uzak kalan Caleb Ekuban, 9 lig maçının ardından kadroya dahil oldu. Ganalı oyuncu karşılaşmanın 64. dakikasında oyuna girdi.

İngiliz forvet Daniel Sturridge ise üç lig maçı sonrası kadroda yer alırken, Galatasaray karşısında yedek soyundu.

Taraftarlar maça ilgi gösterdi

Bordo-mavili takımın taraftarları tribünlerin tamamına yakınını doldurdu. Galatasaray taraftarları ise deplasman tribünündeki yerini alarak takımlarını destekledi. Öte yandan kentte etkili olan sağanak nedeniyle saha çizgileri yeniden çizilerek belirginleştirildi.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Obi Mikel, Sosa, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Ömer Bayram, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Adem Büyük



