Trabzonspor-Gaziantep FK: 4-1

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 4-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Sörloth, 14. dakikada Sturridge, 76. dakikada Sosa ve 81. dakikada Yusuf Sarı kaydetti. Gaziantep'in tek golünü ise 54. dakikada Jefferson attı. Ayrıca karşılaşmanın 84. dakikasında Kayode direkt kırmızı kart görerek, Gaziantep'i 10 kişi bıraktı.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, A. Parmak, Sosa, K. Ahmet, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth

Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, A. Parmak, Sosa, K. Ahmet, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth Gaziantep FK: Lodygin, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Biyik, Tosca, Erdem Uğurlu, Chibsah, Jefferson, Diarra, Twumasi, Kayode

Sturridge 11 başladı

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübünü (FK) ağırlayan Trabzonspor, 7. haftaya göre kadroda tek futbolcu değişikliğine gitti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligin 7. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta görev yapan Obi Mikel'e, hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanması nedeniyle kadroda yer vermedi. Bordo-mavili takımda bu futbolcunun yerine Daniel Sturridge ilk 11'de görev yaptı.

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor'da, geçirdiği sakatlığın ardından ameliyat edilen Yusuf Sarı ile 4. haftadaki Gençlerbirliği maçında sakatlanan Ivanildo Fernandes kadroda yer buldu.

🕺🕺🕺🕺🕺🕺pic.twitter.com/Uk5DQcwUYY — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 19, 2019

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Statın büyük bir bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar karşılaşma öncesinde futbolculara destekte bulundu. Trabzonspor kulübü tarafından maç öncesinde taraftarlara Türk bayrağı dağıtıldı. Taraftarlar karşılaşma sırasında da sık sık "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Şenol Güneş karşılaşmayı izledi

Karşılaşmayı izlemek üzere stata gelen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'e taraftarlar ilgi gösterdi. Bulunduğu alanda taraftarlarla sohbet ederek fotoğraf çektiren Güneş, karşılaşmayı takip etti.

Ahmet Ağaoğlu'ndan asker selamı

Maçtan önce okunan İstiklal Marşı sırasında Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bazı taraftarlar asker selamı verdi. Öte yandan, Ağaoğlu karşılaşma öncesinde dünya şampiyonu olan milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi plaket ve altınla ödüllendirdi.



