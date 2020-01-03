Trabzonspor Ndiaye’yi KAP’a bildirdi

Ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İngiltere’nin Stoke City kulübünde oynayan Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye’yi sezon sonuna kadar kiralıyor. Bordo-mavili kulübün konuyla ilgili KAP’a yaptığı açıklama şöyle:

"İngiltere’nin Stoke City kulübünün profesyonel oyuncusu Papa Alioune Ndiaye’nin, sezon sonuna kadar kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Hatırlanacağı üzere Ndiaye, ülkemizde Osmanlıspor ve Galatasaray formaları giymişti. Başarılı oyuncu, Galatasaray'dan 16 milyon euro bedelle Premier Lig'in yolunu tutmuştu.





Ahmet Ağaoğlu: Ünal Karaman daha önceden istifa kararı almıştı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. Ndiaye transferinin bittiğini ifade eden Ağaoğlu, aynı zamanda kulübün hocasının Hüseyin Çimşir olduğunu söyledi. Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;İlk yarı performansı"Ligin genelini değerlendirdiğimiz zaman 3.lük Trabzonspor için bir başarı mı, buna bakmalıyız. Liderliğin ve şampiyonluğun dışındaki tüm sonuçlar Trabzonspor için başarı sayılmaz. Sakatlıklar, şanssız puan kayıpları oldu. İlk yarı performansımıza 10 üstünden 7, 7.5 veriyorum. 7.5'tan 8 de olabilir. Tabii tarafsız veriyorum ben bu notu."Ndiaye yarın açıklanıyor"Prensipte hem Ndiaye hem de kulübüyle anlaştık. 3 Ocak'ı bekliyoruz. Transfer kiralık olacak. Ücretiyle alakalı olarak açıklamayı yarın KAP'a yapacağız. Sözleşmesinde opsiyon da olacak."Trabzonspor, Badou Ndiaye'yi transfer etti pic.twitter.com/wZo9YgWBKS— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 31, 2019 "Malatya maçında istifa kararı aldı""İlk başta hemen hemen herkesin aklında farklı bir isim vardı. Ünal Karaman'ın ismi hiç gündemde değildi. Ünal Karaman'la anlaşma yolunu seçtiğimizde destekleyenler oldu ancak hatırlarsanız ciddi bir şekilde de eleştirilere hedef olduk. Trabzon kalibresinde bir takım çalıştırmadığı söyleniyordu. "Küme düşen takımdan geldi" deniyordu. Ünal Karaman geldiğinde Galatasaray maçının kazanılmasıyla birlikte, "O sene bu sene" söylemleri başladı. Yeni Malatyaspor maçından sonra hocamız, 'En doğrusu benim istifa etmem.' demişti. Pazartesi gününe kadar bekleyelim ve sindirelim hocam, sen sakin ol dedim. Olaylar aslında o zaman başlamıştı. Hocaya karşı bir operasyon vardı. O zamanki adım riskliydi.""2 oyuncu ve hocamız arasında seçim yaptık""2 oyuncu ve hoca arasında tercih yapmamız gereken bir süreçti. Burada işin doğrusu, tercihi hocadan yana kullanıp oyuncularla yolumuzu ayırmaktı. Ünal hocanın çok kırılgan ve duygusal bir yapısı var. Son 6-7 aylık süreç içinde tüm maçların kamplarını hocayla birlikte geçirdim. AEK maçından sonra transferleri ben yapmadım dedi. Ama bunların hepsinden senin haberin vardı, sadece ikisi hariç; Avdijaj ve Andusic. 1461 Trabzon'da benim mülkiyetimde olan oyuncuları almak için yoğun bir çabamız oldu. Hocamız, transferlerin gerçekleşmeyeceği düşüncesinden hareketle o dönem futbol şube sorumlusu olan arkadaşımıza, 'Galiba transfer yapılmayacak, ben görevi bırakayım.' demiş.""Sosa'ya ayrılacağım demiş""Hocamız, eleştirilerin altında kalıp AEK ve Krasnodar maçından sonra çok enteresan 2 açıklama yaptı. Sürekli senin yanında olan birinin, ailenden fazla bile senin yanında olan bir adamı basının karşısında eleştirmek hiç doğru değil, gel bir şey varsa bana söyle. Kaybettiğimiz maçlardan sonra hakeme yönelik eleştiriler yapmazken, buradaki eleştirilerin hedefi yönetimdi. Ne ben, ne yönetim kurulu üyeleri bu konuya ilişkin hocayla tek kelime konuşmuş değildi. Ünal hocanın serzenişleri transfer döneminde başladı. Ben Ünal hocanın savaşçı ruhuna inanıyor ve güveniyordum. 10-12 teknik direktörle adımız geçiyordu ama hiçbiriyle görüşmedik. Kafamızda bir isim vardı, o da kamuoyunun malumudur. Diğer hiçbirine ne teklif gitti, ne görüşme yapıldı. Ben büyük lokmayım boğaza takılırım gibi ifadeleri var. Hocayı bu ifadeleri kullanmaya getiren süreç nedir merak ediyorum. Hoca, Sosa ile konuşup 'Başkan böyle konuşmuş, ben ayrılacağım' demiş."Zorluklara rağmen bir şehrin futbola dair umutlarını ayakta tuttu. Bunu yaparken de tüm Türkiye'ye üretim, gelişim ve karakter mesajları vermeyi ihmal etmedi. Ünal Karaman'a bu dönemde Türk futboluna kattığı her şey için teşekkür ederiz.#YarımKalanHikaye pic.twitter.com/yWmVD25STK— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 31, 2019 "Trabzonspor'un hocası Hüseyin Cimşir'dir""O kadar karaktersiz bir insan mıyım 24 saat yanında olduğum bir hocayı ben devamlı kuyusunu kazacağım, yerine birini getireceğim. Bu karaktersizliktir. Ama biz o değiliz. Yolun ortasında hocasız kaldık. Şu anda Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir'dir. Yardımcıları konusunda da kendisiyle görüşüyoruz. Hüseyin Cimşir hocanın altına 2-3 yardımcı hoca takviyesiyle yolumuza devam edeceğiz. Bunun altını çiziyorum. Başarılı olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.""Oyuncularımıza teklifler var""Sosa ve Novak'a verebileceğimiz en yüksek teklifleri yaptık. Menajerleri, menajercilik oynuyor. Biraz serbest bıraktık yorulmalarını bekliyoruz. Daniel Sturridge için sözlü teklif var ama devam etmek istiyoruz. Menajerinden geldi teklif, kulüp ismi vermedi. Önemli bir oyuncu, yeteri kadar verim alamadık. Abdürrahim Dursun'a Hollanda'dan 1 milyon euro, Serkan Asan'a da 1.5 milyon euro verdiler. Biz altyapıdaki oyuncularımızdan tam manasıyla verim alamadık. Uğurcan Çakır bizim göz bebeğimiz, teklifler geldi, gelmeye de devam ediyor. Abdulkadir, mart başında oynayabilecek durumda olurum dedi. Hatta maç ismi de verdi de, onu söylemeyeyim. Yusuf Yazıcı'yı sakatlanınca moral vermek için aradım ama o bana moral verdi. 'Arkadaşlara destek olmak için çapraz bağlarımı kopardım' diye espri yaptı. 'EURO 2020'ye yetişeceğim' diyor."Ahmet Ağaoğlu: "Yusuf Yazıcı'yı sakatlanınca moral vermek için aradım ama o bana moral verdi. 'Arkadaşlara destek olmak için çapraz bağlarımı kopardım' diye espri yaptı. 'EURO 2020'ye yetişeceğim' diyor." pic.twitter.com/oZ0PIcL2sA— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 2, 2020