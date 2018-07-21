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Trabzonspor Vahid Amiri'yi açıkladı

Trabzonspor, Dünya Kupası'nda da forma giyen İranlı futbolcu Vahid Amiri ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vahid Amiri.

Vahid Amiri.

Fotoğraf: IVAN ALVARADO / Reuters

Trabzonspor'un Türkiye'ye getirdiği İranlı futbolcu Vahid Amiri ile görüşmelere başlandığı KAP'a bildirildi. 30 yaşındaki oyuncu dün sağlık kontrollerinden geçmişti.

Sol kanatta görev yapabilen ve hücumda skora etkinliğinin yanında savunma özellikleriyle de ön plana çıkan Amiri, attığı gollerden çok asistleriyle konuşulan bir oyuncu.

2016'da, ülkenin önde gelen kulüplerinden Persepolis'e transfer olan deneyimli futbolcu, buradaki ilk sezonunda 6 gol ve 5 asist, ikinci sezonunda ise 2 gol ve 7 asistlik skor katkısı sergilemişti.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

  • Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Vahid Amiri'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

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