Trabzonspor Vahid Amiri'yi açıkladı

Trabzonspor'un Türkiye'ye getirdiği İranlı futbolcu Vahid Amiri ile görüşmelere başlandığı KAP'a bildirildi. 30 yaşındaki oyuncu dün sağlık kontrollerinden geçmişti.

Sol kanatta görev yapabilen ve hücumda skora etkinliğinin yanında savunma özellikleriyle de ön plana çıkan Amiri, attığı gollerden çok asistleriyle konuşulan bir oyuncu.

2016'da, ülkenin önde gelen kulüplerinden Persepolis'e transfer olan deneyimli futbolcu, buradaki ilk sezonunda 6 gol ve 5 asist, ikinci sezonunda ise 2 gol ve 7 asistlik skor katkısı sergilemişti.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şöyle;