SÜPER LİG

Trabzonspor'da efsane isim geri dönüyor: Yeni teknik ekibin içinde olacak

Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton'un ayrılığı sonrasında takımın yeni çalıştırıcısının kim olacağı merak konusuydu. Abdullah Avcı ile ikinci kez masaya oturan ve bu noktada önemli yol kat eden bordo mavililerde flaş bir ismin de teknik ekibe katılması kesinleşti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Egemen Korkmaz, Trabzonspor'da oynadığı dönemde kaptanlık görevini üstlenmişti.

Egemen Korkmaz, Trabzonspor'da oynadığı dönemde kaptanlık görevini üstlenmişti.

Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ismi üzerinde yoğunlaşmış durumda. Bordo mavili yönetimin ikinci kez masaya oturduğu Avcı'nın teknik ekibinde ise sürpriz isimler olacak.

Çalıştığı birçok ismin Süper Lig'de takım çalıştırmaya başlamasının ardından yeni bir ekip kuracak olan Avcı'nın Orhan Ak ile yeniden bir araya geleceği öğrenilirken Trabzonspor'un eski oyuncularından Egemen Korkmaz'ın da antrenör ekibinde görev yapacağı öğrenildi.

Trabzonspor'un 2010-2011 sezonundaki efsane kadrosunun önemli isimlerinden biri olan Egemen Korkmaz'ın Avcı'nın kulüple kesin anlaşmayı sağlamasının ardından Trabzon'a geleceği belirtildi.

  • Egemen Korkmaz, son olarak Erzurumspor forması giymişti. 38 yaşındaki isim önceki günlerde UEFA B lisansı almak için antrenörlük kursuna dahil olmuştu.


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