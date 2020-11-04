Trabzonspor'da efsane isim geri dönüyor: Yeni teknik ekibin içinde olacak

Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ismi üzerinde yoğunlaşmış durumda. Bordo mavili yönetimin ikinci kez masaya oturduğu Avcı'nın teknik ekibinde ise sürpriz isimler olacak.

Çalıştığı birçok ismin Süper Lig'de takım çalıştırmaya başlamasının ardından yeni bir ekip kuracak olan Avcı'nın Orhan Ak ile yeniden bir araya geleceği öğrenilirken Trabzonspor'un eski oyuncularından Egemen Korkmaz'ın da antrenör ekibinde görev yapacağı öğrenildi.

Trabzonspor'un 2010-2011 sezonundaki efsane kadrosunun önemli isimlerinden biri olan Egemen Korkmaz'ın Avcı'nın kulüple kesin anlaşmayı sağlamasının ardından Trabzon'a geleceği belirtildi.

Egemen Korkmaz, son olarak Erzurumspor forması giymişti. 38 yaşındaki isim önceki günlerde UEFA B lisansı almak için antrenörlük kursuna dahil olmuştu.



