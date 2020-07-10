SÜPER LİG

Trabzonspor'da Manuel da Costa'nın sözleşmesi bir maç sonra uzayacak

Trabzonsporlu oyuncunun sözleşmesi uzuyor

Trabzonspor’un devre arası bedelsiz olarak kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Manuel da Costa, lig ve kupada kalan 4 maçın birine ilk 11’de başlaması durumunda sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon maddesi devreye girecek. Faslı savunma oyuncusu Manuel da Costa’nın opsiyon maddesi için de tek maç kaldı. Sözleşmesi gereği 10 maça ilk 11’de başlaması durumunda bir yıllık opsiyonu devreye girecek olan Da Costa, ligde 9, kupada 2, toplam 11 maçta forma giyerken, bunların 9’una ilk 11’de başladı.

Haber Merkezi DHA
Manuel da Costa bu sezon ligde 1 gol kaydetti.

Manuel da Costa bu sezon ligde 1 gol kaydetti.

Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluk hedefi devam eden Trabzonspor’da sezonun sonuna yaklaşılmasıyla birlikte sözleşmesi biten oyuncuların da geleceği belli olmaya başladı. Son olarak Joao Pereira, Majid Hosseini ve Bilal Başacıkoğlu ile sözleşme uzatan bordo-mavililerde Faslı savunma oyuncusu Manuel da Costa’nın opsiyon maddesi için de tek maç kaldı.

Trabzonspor'da Da Costa'nın sözleşmesi uzayacak

Sözleşmesi gereği 10 maça ilk 11’de başlaması durumunda bir yıllık opsiyonu devreye girecek olan Da Costa, ligde 9, kupada 2, toplam 11 maçta forma giyerken, bunların 9’una ilk 11’de başladı ve 829 dakika sahada kaldı. Bu 11 maçlık periyotta ligde bir de gol kaydeden 34 yaşındaki milli futbolcunun, ligde kalan 3 maç veya kupa finalinde bir maça ilk 11’de başlaması durumunda sözleşmesi bir yıl daha otomatik olarak uzayacak. 2019-20 sezonunun ikinci yarısı için 40 bin Euro garanti ücret ve 25 bin Euro maç başı ücret kazanan Da Costa, opsiyonun geçerli olması halinde ise 2020-21 opsiyon sezonu için 450 bin Euro garanti ücret ve maç başı 4 bin Euro kazanacak.

Manuel da Costa
Manuel da Costa

Messias siftah yapmadan gidiyor

Bu arada, Trabzonspor’un devre arasında kiralık olarak satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Manoel Messias sadece Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan karşılaşmada forma giyebildi. Ligde henüz siftah yapamayan Brezilyalı stoper, zaman zaman kadroda da kendine yer bulamadı. Bordo-mavili yönetimin, 2019-20 futbol sezonunda 400 bin Euro garanti ücret alan ve sözleşmesi uzaması durumunda anlaşma gereği 1 milyon 250 bin Euro kazanacak olan Messias’ın opsiyon hakkını kullanmayı düşünmediği öğrenildi.

Manoel Messias
Manoel Messias

Messias ve Da Costa Trabzon'da
Messias ve Da Costa Trabzon'da

Bordo mavili kulüp, Cruzeiro'nun 29 yaşındaki stoperi Manoel Messias'ı Trabzon'a getirdi. Brezilyalı oyuncuyu havalimanında kulüp yetkilileri karşılarken, taraftarlar da oyuncu ile fotoğraf çektirdi. Sonrasında Messias, özel bir araca binerek havalimanından ayrıldı.29 yaşındaki oyuncu, Cruzeiro formasıyla 2019'da 39 maçta forma giyerken, takımına 1 gollük katkı sağladı. Bordo-mavililerin anlaşma sağladığı Portekiz asıllı Faslı stoper Manuel da Costa da Trabzon'a ulaştı. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da forma giyen ve şu an kulüpsüz olan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.Manuel da Costa'da geldiBordo mavili kulüp Faslı oyuncu Manuel da Costa'yı da imza için Trabzon'a getirdi. 33 yaşındaki oyuncu daha önce ülkemizde Başakşehir ve Sivasspor formaları giymişti.

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