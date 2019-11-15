SÜPER LİG

Trabzonspor'da Novak sakatlandı: 6 hafta yok

Çekya Milli Takımı'nda sakatlanan Trabzonsporlu Filip Novak, yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor'un sol beki Novak, bu sezon bordo-mavili formayla çıktığı 18 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Trabzonspor'un sol beki Novak, bu sezon bordo-mavili formayla çıktığı 18 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz / AA

Bordo-mavili kulüp, milli takımda sakatlık yaşayan futbolcular Filip Novak ve Yusuf Sarı'nın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Çekya antrenmanında aldığı darbe sonucu sakatlanan Flipp Novak’ın, milli takım doktoru tarafından yapılan ilk muayenesi ve tetkikleri sonucu sağ alt baldır soleus adelesinde kısmi yırtık tespit edildiği ve ilk değerlendirmelere göre 6 hafta civarında sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

U21 milli takım kampında kasığındaki ağrıları nedeniyle kadrodan çıkartılan Yusuf Sarı'nın ise Trabzon’a gelerek tedavisine başlanacağı aktarıldı.

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