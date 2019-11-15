Trabzonspor'da Novak sakatlandı: 6 hafta yok

Bordo-mavili kulüp, milli takımda sakatlık yaşayan futbolcular Filip Novak ve Yusuf Sarı'nın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Çekya antrenmanında aldığı darbe sonucu sakatlanan Flipp Novak’ın, milli takım doktoru tarafından yapılan ilk muayenesi ve tetkikleri sonucu sağ alt baldır soleus adelesinde kısmi yırtık tespit edildiği ve ilk değerlendirmelere göre 6 hafta civarında sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

U21 milli takım kampında kasığındaki ağrıları nedeniyle kadrodan çıkartılan Yusuf Sarı'nın ise Trabzon’a gelerek tedavisine başlanacağı aktarıldı.