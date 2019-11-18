Trabzonspor'da Sosa'ya derbi önlemi

Sezon başından bu yana sakatlıklarla uğraşan Trabzonspor’da bir oyuncu düzelirken, diğerinden gelen sakatlık haberi, bir türlü ideal kadronun oluşmamasına neden oluyor. Bordo-mavililerde, ligin başından itibaren bir çok ciddi sakatlık yaşandı. Ekuban ve Onazi’nin ciddi sakatlıklarına Abdulkadir Ömür’ün sakatlığı da eklenince teknik heyetin eli kolu bağlandı. Bu şartlarda çıktığı lig maçlarından iyi sonuçlar alan bordo-mavililer, zirve ile olan puan farkının da açılmasını sağladı.

Trabzonspor’da sakatlığı nedeniyle Süper Lig’de Alanya ve UEFA Avrupa Ligi’nde Krasnodar’a karşı forma giyemeyen kaptan Jose Sosa’nın ligin 12. haftasında oynanacak Ankaragücü maçında da forma giyemeyeceği belirtildi. Arjantinli futbolcunun tedavisinin sürdüğü, tedbir amaçlı olarak Ankara deplasmanında kadroda olmayacağı açıklandı.

Derbiye yetiştirin

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, takımdaki sakat futbolcuların durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, Obi Mikel ve Suturridge’nin sakatlıklarının düzeldiğini belirterek, “Bu arkadaşlarımız oynayabilecek düzeyde. Sosa ise çarşamba günü antrenmanlara başlayacak. Galatasaray maçına tam olarak hazır olur. Ekuban’ın da önümüzdeki hafta tam olarak hazır olabileceğini söyleyebilirim” dedi.

Teknik direktör Ünal Karaman’ın da Jose Sosa’nın sakatlık durumuyla yakından ilgilendiği ve Galatasaray derbisinde sahada görmek için, Ankaragücü maçında riske edilmemesini istediği öğrenildi. Sağlık heyetiyle görüşen deneyimli çalıştırıcı, 13. haftada oynanacak olan Galatasaray derbisinde Sosa’yı sahada görmek istediğini belirtti.



