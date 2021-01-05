SÜPER LİG

Trabzonsporlu Hakan Yeşil kimdir kaç yaşında?

En iyiler listesinde tek Türk futbolcu

Trabzonspor'un 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Yeşil, 2021 yılının en yetenekli oyuncularının yer aldığı "Football Wonderkids" listesine giren tek Türk oldu.

Haber Merkezi DHA
Hakan Yeşil, A takımla idmanlara çıkmaya başladı.

Hakan Yeşil, A takımla idmanlara çıkmaya başladı.

12 yaşında adımını attığı Trabzonspor altyapısında 7 yıldır forma giyen ve 2019 yılında 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Hakan Yeşil, hem pas oyunundaki etkinliği hem de fiziksel mücadele gücüyle dikkati çekiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle A takım ile antrenmanlara çıkmaya başlayan genç oyuncu, henüz maç kadrosunda yer almadı.

Hakan Yeşil 48 kez milli takımın farklı yaş gruplarında forma giyerken, U19 Milli Takımı'nda da kaptanlık yaptı.

  • 19 yaşındaki futbolcu, 2021 yılının en yetenekli oyuncularının yer aldığı "Football Wonderkids" listesine girmeyi başardı.

Hakan Yeşil'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 100 bin euro.
Hakan Yeşil'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 100 bin euro.

Karagümrük Trabzonspor'dan transfer yaptı
Karagümrük Trabzonspor'dan transfer yaptı

Fatih Karagümrük, savunmasına Trabzonspor'dan takviye yaptı. İstanbul ekibinin Arjantinli stoper Gaston Campi'yi kiraladığı bildirildi.Bordo-mavili takımla sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 3 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asist kaydetti.Karagümrük daha önce de Borini, Emre Çolak ve Bertolacci'yi kadrosuna katmıştı.Fatih Karagümrük yıldızını satıyor: Bu transfer sayesinde kasa dolacak

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