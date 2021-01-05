En iyiler listesinde tek Türk futbolcu

12 yaşında adımını attığı Trabzonspor altyapısında 7 yıldır forma giyen ve 2019 yılında 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Hakan Yeşil, hem pas oyunundaki etkinliği hem de fiziksel mücadele gücüyle dikkati çekiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle A takım ile antrenmanlara çıkmaya başlayan genç oyuncu, henüz maç kadrosunda yer almadı.
Hakan Yeşil 48 kez milli takımın farklı yaş gruplarında forma giyerken, U19 Milli Takımı'nda da kaptanlık yaptı.
- 19 yaşındaki futbolcu, 2021 yılının en yetenekli oyuncularının yer aldığı "Football Wonderkids" listesine girmeyi başardı.
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