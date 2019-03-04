Trabzonspor'un sezon başında 1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Anthony Nwakaeme, Kasımpaşa maçının ilk yarısına damga vurdu.

30 yaşındaki futbolcu attığı 2 golle adından söz ettirirken sosyal medyada başarılı oyuncuyla ilgili yüzlerce mesaj paylaşıldı.

Nwakaeme, Süper Lig'de bu maça kadar çıktığı 17 maçta 4 gol attı 4 de asist yapma başarısı gösterdi.

Yürüyerek gol atan adam #Nwakaeme



❤💙👏👏👏@Trabzonspor #BugünGünlerdenTrabzonspor #TSLive #trabzonspor pic.twitter.com/bQpkGfL14U — Salih Ayaroğlu (@salihayaroglu) 4 Mart 2019

"Nwakaeme " adı da zor arkadaş. Herkes farklı yazdığından tt ye de giremiyo — Cem Kılıç (@Cemaver) 4 Mart 2019

Adam orta sahadan at sürerek geldi attı yetmedi bir de rakip ile duvar pası yaparak atıyor golü. Kralsın Nwakaeme — Mustafa Korkmaz (@mustafak_61) 4 Mart 2019

Nwakaeme soğukkanlı ve çok zeki bir futbolcu. — Fevzi Durmuş (@FevziDurmu) 4 Mart 2019

Antony Nwakaeme reisin heykeli dikilmelidir.

Yattaradan sonra böylesini ilk defa izliyoruz. @Trabzonspor — Habil and Kabil (@habilkurtarann) 4 Mart 2019