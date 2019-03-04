SÜPER LİG

Trabzonspor'un sezon başında 1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Anthony Nwakaeme, Kasımpaşa maçının ilk yarısına damga vurdu. 30 yaşındaki futbolcu attığı 2 golle adından söz ettirirken sosyal medyada başarılı oyuncuyla ilgili yüzlerce mesaj paylaşıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hugo Rodallega ve Anthony Nwakaeme'nin gol sevinci.

Hugo Rodallega ve Anthony Nwakaeme'nin gol sevinci.

Trabzonspor'un sezon başında 1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Anthony Nwakaeme, Kasımpaşa maçının ilk yarısına damga vurdu.

30 yaşındaki futbolcu attığı 2 golle adından söz ettirirken sosyal medyada başarılı oyuncuyla ilgili yüzlerce mesaj paylaşıldı.

Nwakaeme, Süper Lig'de bu maça kadar çıktığı 17 maçta 4 gol attı 4 de asist yapma başarısı gösterdi.

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