Trabzonspor'un sezon başında 1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Anthony Nwakaeme, Kasımpaşa maçının ilk yarısına damga vurdu.
30 yaşındaki futbolcu attığı 2 golle adından söz ettirirken sosyal medyada başarılı oyuncuyla ilgili yüzlerce mesaj paylaşıldı.
Nwakaeme, Süper Lig'de bu maça kadar çıktığı 17 maçta 4 gol attı 4 de asist yapma başarısı gösterdi.
Yürüyerek gol atan adam #Nwakaeme
❤💙👏👏👏@Trabzonspor #BugünGünlerdenTrabzonspor #TSLive #trabzonspor pic.twitter.com/bQpkGfL14U
Yürüyerek gol atan adam #Nwakaeme
"Nwakaeme " adı da zor arkadaş. Herkes farklı yazdığından tt ye de giremiyo
"Nwakaeme " adı da zor arkadaş. Herkes farklı yazdığından tt ye de giremiyo— Cem Kılıç (@Cemaver) 4 Mart 2019
Adam orta sahadan at sürerek geldi attı yetmedi bir de rakip ile duvar pası yaparak atıyor golü. Kralsın Nwakaeme
Adam orta sahadan at sürerek geldi attı yetmedi bir de rakip ile duvar pası yaparak atıyor golü. Kralsın Nwakaeme— Mustafa Korkmaz (@mustafak_61) 4 Mart 2019
Nwakaeme soğukkanlı ve çok zeki bir futbolcu.
Nwakaeme soğukkanlı ve çok zeki bir futbolcu.— Fevzi Durmuş (@FevziDurmu) 4 Mart 2019
Antony Nwakaeme reisin heykeli dikilmelidir.
Yattaradan sonra böylesini ilk defa izliyoruz. @Trabzonspor
Antony Nwakaeme reisin heykeli dikilmelidir.
Adam yürüye yürüye depar atıyor, sürüne sürüne gol atıyor. Ne tuhaf adamsın Nwakaeme. :)
Adam yürüye yürüye depar atıyor, sürüne sürüne gol atıyor. Ne tuhaf adamsın Nwakaeme. :)— EnanAsrebos ﺦ (@enanasrebos) 4 Mart 2019
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