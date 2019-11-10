SÜPER LİG

Trabzonsporlu Sörloth hastaneye kaldırıldı

Trabzonsporlu Sörloth, başına aldığı darbe sonrasında oyuna devam edemedi. Norveçli yıldız acil bir şekilde ambulansa bindirildi ve hastaneye götürüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sörloth

Sörloth

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 67. dakikada Hosseini'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

Trabzonspor'da forvet oyuncusu Alexander Sörloth karşılaşmanın uzatma dakikalarında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Başına bir darbe alan Sörloth, sedyeyle ambulansa yerleştirilerek hastaneye kaldırıldı. Golcü futbolcunun yerine 90+2'nci dakikada Serkan Asan oyuna dahil oldu.

  • Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, mücadele sonrasında yaptığı açıklamada korkulacak bir şey olmadığını ifade etti. Ayrıca Trabzonspor Alexander Sörloth’un, başına aldığı darbe sonrası tedbir amaçlı oyundan alındığını ve yapılan kontroller sonrasında herhangi bir olumsuz bulguya rastlanılmadığını açıkladı.

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