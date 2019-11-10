Trabzonsporlu Sörloth hastaneye kaldırıldı

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 67. dakikada Hosseini'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

Trabzonspor'da forvet oyuncusu Alexander Sörloth karşılaşmanın uzatma dakikalarında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Başına bir darbe alan Sörloth, sedyeyle ambulansa yerleştirilerek hastaneye kaldırıldı. Golcü futbolcunun yerine 90+2'nci dakikada Serkan Asan oyuna dahil oldu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, mücadele sonrasında yaptığı açıklamada korkulacak bir şey olmadığını ifade etti. Ayrıca Trabzonspor Alexander Sörloth’un, başına aldığı darbe sonrası tedbir amaçlı oyundan alındığını ve yapılan kontroller sonrasında herhangi bir olumsuz bulguya rastlanılmadığını açıkladı.