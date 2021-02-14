Spor Trabzonsporun 61 bin liradan satışa çıkardığı kasket satıldı
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Trabzonspor'un 61 bin liradan satışa çıkardığı kasket satıldı

Bordo-mavili kulüpte teknik direktör Abdullah Avcı tarafından imzalanmış olarak 61 bin liradan satışa çıkarılan lisanslı kasket, iş adamı ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim tarafından alındı.

Haber Merkezi AA
Abdullah Avcı'nın maçlarda taktığı kasket büyük ilgi görmeye başladı.
Abdullah Avcı'nın maçlarda taktığı kasket büyük ilgi görmeye başladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın imzasını taşıyan ve 61 bin TL’den bir adet olarak satışa çıkarılan kasketin sahibi belli oldu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın imzasını taşıyan ve 61 bin liradan satışa çıkarılan kasketimiz, iş adamı ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim tarafından satın alınmıştır. Sayın Selim'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
  • Bordo-mavili takımın teknik direktörü Avcı'nın son maçlara kasket takarak çıkmasının ardından simge haline gelen lisanslı kasketler, TS Club mağazalarında dün satışa sunulmuştu.

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