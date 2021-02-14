Trabzonspor'un 61 bin liradan satışa çıkardığı kasket satıldı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın imzasını taşıyan ve 61 bin TL’den bir adet olarak satışa çıkarılan kasketin sahibi belli oldu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın imzasını taşıyan ve 61 bin liradan satışa çıkarılan kasketimiz, iş adamı ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim tarafından satın alınmıştır. Sayın Selim'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Avcı'nın son maçlara kasket takarak çıkmasının ardından simge haline gelen lisanslı kasketler, TS Club mağazalarında dün satışa sunulmuştu.

En Özel Kasket Satıldı 🙂



Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’nın imzasını taşıyan ve 61 bin TL’den 1 adet olarak satışa çıkarılan kasketimiz işadamı ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim tarafından satın alınmıştır. Sayın Selim’e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/DZLJSR7Szk — Trabzonspor (@Trabzonspor) February 14, 2021

Trabzonspor'da kasket satışları başladı. #KasketlilerGeriDöndü pic.twitter.com/oF1I5tmUeP — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 13, 2021